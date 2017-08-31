İstanbul, kültür ve sanat dünyasının önemli alanlarından biri olan çizgi roman ve oyun dünyasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çizgi roman tutkunlarını ve çizerlerini bir araya getirecek olan İstanbul Comics & Art Festival 8 Eylül’de İstanbul’da başlayacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 8-10 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), çizgi roman ve çizgiye dair tüm sanatları bir araya getiriyor. Festival grafiti, çizgi roman, illüstrasyon ve animasyon sanatlarını biraraya getirecek, workshoplar, sergiler ve söyleşilere ev sahipliği yapacak, ünlü çizerleri çizgi severlerle buluşturacak.

KOLAJ ATÖLYESİ DE VAR

Festivaldeki workshop etkinlikleri arasında “Comic Drawing Workshop”, “İllüstrasyon Atölyesi”, “Hand Lettering”, “Paper Cutting”, “Kolaj Atölyesi”, “Stencil”, “Suluboya Atölyesi”, “Mandala”, “Book Binding”, “Origami Lamp”, “Marker”, “Fanzin Atölyesi”, “Animasyon Atölyesi”, “Karakter Atölyesi” ve “Skateboard Atölyesi” yer alıyor. İCAF’a katılan isimler arasında Hicham Habci, Emrah Ablak, Ethem Onur, Furkan Bilgiç, Kutlukhan Perker, Devrim Kunter, Erdil Yaşaroğlu, Yıldıray Çınar, Sedat Girgin, Ethem Onur Bilgiç, Furkan Birgün, Sümeyye Kesgin, Selçuk Ören, Cem Güventürk, Esen Karol, Çağıl Ömerbaş, Ali Paşaoğlu ve Beril Ateş bulunuyor. Festivale ünlü Brezilyalı grafiti sanatçısı Manoel Quitério Santos da geliyor. Şehir temalı, animasyon film seçkisi ise üç gün sürecek. İCAF’ta Kutlukhan Perker, “İnsomnia” kitabının lansmanını yapacak. Festivalin açılış partisi 8 Eylül’de gerçekleşecek.

GOBLINCON SÜRPRIZLERI...

Eylül ayı sonunda ise bu yıl ilk kez düzenlenecek GoblinCon oyun fuarı, İstanbul’da oyunseverleri bir araya getirecek. Fuar kapsamında Game of Thrones dizisinde Sir Gregor ‘The Mountain’ Clegane karakterini canlandıran Hafthor Julius Björnsson da konuk olarak gelecek. GoblinCon, oyun dünyasını 29, 30 Eylül ve 1 Ekim’de Maslak’taki Uniq İstanbul’da buluşturacak. Masaüstü oyunlardan PC oyunlarına, konsol oyunlarından mobil oyunlara kadar tüm oyun türlerine ve oyunseverlere hitap edecek fuar, ayrıca birçok ünlü ismi de ağırlayacak.

Sir ‘Mountain’ geliyor

Game of Thrones’ta Sir Gregor ‘The Mountain’ Clegane karakterini canlandıran, ayrıca 3 kez üst üste “Dünyanın En Güçlü Adamı” seçilen Hafthor Julius Björnsson, eylül ayı sonunda İstanbul’da düzenlenecek olan GoblinCon´a konuk olacak.