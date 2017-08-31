Süper Loto sonuçları, bu akşam yapılacak çekilişle belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da 7 kez devreden ve bu akşam yapılacak çekilişle 15 milyon olması beklenen büyük ikramiyede 6 bilenin çıkması durumunda büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, 31 Ağustos 2017 Süper Loto ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto'nun 514. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 12, 17, 18, 37, 45 ve 46 olarak belirlenirken, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 14 milyon 309 bin 204 lira devretti. Böylelikle büyük ikramiye 7. devrini gerçekleştirmiş oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 31 AĞUSTOS 2017

Ankara Balgat'ta yer alan Milli Piyango Genel Müdürlüğü binasında çekilişi yapılan Süper Loto oyununun 515. hafta çekilişi bu akşam tamamlanacak. Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamları 21:15'te başlamaktadır. Kazanan rakamların açıklanması ve duyurulması ise en geç 21:45'tir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto oyunun çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Ayrıca Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto ve diğer tüm şans oyunlarının sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Resmi sonuçların gelmesiyle birlikte Habertürk Şans Oyunları sayfası güncellenmektedir.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA 14 MİLYON 309 BİN 204 LİRA DEVRETTİ

Süper Loto oyununun 514. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 309 bin 204 lira 58 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 96 kişi 8 bin 740 lira 10 kuruş, 4 bilen 5 bin 816 kişi 155 lira 45 kuruş, 3 bilen 115 bin 16 kişi 13 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 295 bin 862 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

6 bilen kişi sayısı : 7. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14.309.204,58 TL 5 bilen kişi sayısı : 96 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.740,10 TL 4 bilen kişi sayısı : 5.816 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 155,45 TL 3 bilen kişi sayısı : 115.016 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,50 TL

SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.