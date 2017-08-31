Türkiye’de sıklıkla görülmeye başlanan ebabil kuşu, bu kez de Samsun Bafra’da yakalandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bütün ömrünü uçarak geçirmesiyle bilinen ve esrarengiz bir üne sahip olan ebabil kuşu, Bafra’da Hacınabi Mahallesi Cilboğlu Sokak’ta bir esnaf tarafından işyerinde bulundu. Yakalanan ebabil kuşu, belediye ekipleri tarafından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği’ne götürüldü. Kuş, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Ebabil