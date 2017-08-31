Kurban Bayramı mesajları, bayramda sevdiklerinizi hoşnut etmek için güzel bir aracı olacaktır. İslamda iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayramı yarın bütün müslümanlar tarafından eda edilecek. Bayramın coşkusunu yaşayan vatandaşlar en güzel bayram mesajlarını araştırıyor. Bizde bu özel günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel bayram mesajlarını sizler için derledik. İşte paylaşılabilecek en güzel Kurban Bayram mesajları...

BAYRAM MESAJLARI - KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Kurban Bayramı'nın, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diliyor, tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Büyük milletimize, İslam alemine, barışa ve dayanışmaya her günkünden daha çok ihtiyacı olan bütün insanlığa mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum."

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan’ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah’ıma...

Kurban Bayramını canıgönülden tebrik ediyor, bayramın huzur, sağlık ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını yüce Allahtan diliyorum.

Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramını kutluyorum...

Kurban Bayramı'nın, ayrıştırılmak istenen toplumumuzun birliğinin, bütünlüğünün sağlanmasına, kardeşliğimizin pekiştirilmesine ve barışa vesile olmasını diliyor, Kurban Bayramı'nı esenlik, huzur ve mutluluk dileklerimle kutluyor, sevgiler, saygılar sunuyorum.Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim.

Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır, sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır, bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun.

Kurban Bayramnın miletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Kurban Bayramının bizi emin adımlarla geleceğe taşıyacak milli beraberlik ve toplumsal uzlaşma bilincimizin daha da kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum.

Kurban ve dualarımızın kabul olmasını temenni ediyor. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, Kurban Bayramın mübarek olsun...

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katli, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun...

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allahı hatırlatandır. Kurban Bayramınız Mübarek olsun...

Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Kurban Bayramı'nızı tebrik ederim

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim

Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, size, sevdiklerinize ve bütün milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban Bayramı dileriz.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle kurban bayramınız mübarek olsun.

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kurban bayramı mesajları