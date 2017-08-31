Bayram namazı saatleri, müslümanlar tarafından merak ediliyor. Yarın kılınacak bayram namazı ile birlikte Kurban Bayramı başlayacak. Allah'a yakın olmak için kurban ibadetini yerine getirmek isteyen ve bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşayan müslümanlar, 'Bayram namazı saat kaçta' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul ve il il bayram namazı saatleri...

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ - BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayram namazı saatleri belli oldu. Kurban Bayramı namazı, İstanbul'da 07.11, Ankara'da 06.56, İzmir'de 07.20'de kılınacak. En erken namaz Iğdır'da 06.11'de kılınacak...

* Adana: 06:48:00

* Adıyamani: 06:36:00

* Afyonkarahisar: 07:06:00

* Ağrı: 06:16:00

* Amasya: 06:44:00

* Ankara: 06:56:00

* Antalya: 07:07:00

* Artvin: 06:20:00

* Aydın: 07:17:00

* Balıkesir: 07:16:00

* Bilecik: 07:07:00

* Bingöl: 06:26:00

* Bitlis: 06:20:00

* Bolu: 07:01:00

* Burdur: 07:08:00

* Bursa: 07:11:00

* Çanakkale: 07:22:00

* Çankırı: 06:53:00

* Çorum: 06:47:00

* Denizli: 07:13:00

* Diyarbakır: 06:28:00

* Edirne: 07:20:00

* Elazığ: 06:31:00

* Erzincan: 06:30:00

* Erzurum: 06:22:00

* Eskişehir: 07:06:00

* Gaziantep: 06:40:00

* Giresun: 06:33:00

* Gümüşhane: 06:29:00

* Hakkari: 06:14:00

* Hatay: 06:45:00

* Isparta: 07:07:00

* Mersin: 06:51:00

* İstanbul: 07:11:00

* İzmir: 07:20:00

* Kars: 06:15:00

* Kastamonu: 06:52:00

* Kayseri: 06:46:00

* Kırklareli: 07:18:00

* Kırşehir: 06:51:00

* Kocaeli: 07:07:00

* Konya: 06:59:00

* Kütahya: 07:08:00

* Malatya: 06:35:00

* Manisa: 07:19:00

* K.Maraş: 06:41:00

* Mardin: 06:26:00

* Muğla: 07:16:00

* Muş: 06:22:00

* Nevşehir: 06:49:00

* Niğde: 06:50:00

* Ordu: 06:35:00

* Rize: 06:25:00

* Sakarya: 07:05:00

* Samsun: 06:41:00

* Siirt: 06:21:00

* Sinop: 06:46:00

* Sivas: 06:40:00

* Tekirdağ: 07:17:00

* Tokat: 06:41:00

* Trabzon: 06:28:00

* Tunceli: 06:30:00

* Şanlıurfa: 06:34:00

* Uşak: 07:11:00

* Van: 07:11:00

* Yozgat: 06:48:00

* Zonguldak: 06:59:00

* Aksaray: 06:52:00

* Bayburt: 06:26:00

* Karaman: 06:56:00

* Kırıkkale: 06:54:00

* Batman: 06:24:00

* Şırnak: 06:19:00

* Bartın: 06:57:00

* Ardahan: 06:16:00

* Iğdır: 06:11:00

* Yalova: 07:10:00

* Karabük: 06:56:00

* Kilis: 06:41:00

* Osmaniye: 06:44:00

* Düzce: 07:02:00

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Üzerine Bayram Namazı vacib olan mükellef; önce kalp ile niyet ederek; "Allahû Teâla (cc)'nın rızası için Bayram Namazı kılmaya niyyet ettim. Uydum hazır olan imama" der ve imam ile birlikte iftitah tekbirini alır. Hem imam, hem de cemaat tarafından gizli olarak "Sübhaneke" okunur. Sonra imam; ellerini kulakları hizasına kaldırarak yüksek sesle "Allahû ekber" der!..

Bu tekbir sayısı üçtür. Tekbirler arasında eller bağlanmaz, salıverilir. Üçüncü tekbirden sonra eller yeniden göbek altında bağlanır. İmam gizli olarak (Eûzü-besmele) istiaze yapar, sonra sesli olarak Fatiha Sûresi'ni ve buna ilave olarak herhangi bir sûreyi okur. Cemaat ise hiçbir şey okumadan imamı dinler. Sonra imam birinci rek'atın rükûunu ve secdesini edâ ederek ikinci rek'at için doğrulur. Cemaatte imamla birlikte rükû ve secdeleri, tesbihleri ile birlikte edâ eder.

İmam ikinci rek'atta ellerini bağlayıp gizli olarak "istiaze" yapar. Sonra sesli olarak Fatiha Sûresi'ni ve buna ilave olarak herhangi bir sûreyi okur. Bu kıraat tamamlandıktan sonra rükua varmadan önce, imam yine ellerini kulakları hizasına kaldırarak "Allahû Ekber" der ve ellerini salıverir. Bu şekilde tekbirler üçe tamamlanır. Dördüncü defa alınan tekbirde rükua gidilir ve rükû tesbihleri edâ edilir. Ondan sonra "Secde'ler" yapılarak, tahiyyatta oturulur. İmamla birlikte selam verilmek suretiyle; iki rek'atlık Bayram Namazı eda edilmiş olur.

Böylece ziyade tekbir sayısı "altı" olmuş olur. Bunların üçü birinci rek'atte, üçü de ikinci rek'attedir. Bayram Namazları'nda üç de aslî tekbir vardır. Bunlardan biri iftitah tekbiri, ikisi de rükû tekbirleridir. Bu durumda iki rek'atlık Bayram Namazı'nda "dokuz tekbir" alınmış olmaktadır.

Bayram namazı saatleri

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