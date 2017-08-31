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Kırmızı ruju doğru kullanmanın püf noktaları

Her kadının makyaj çantasında yer alan kırmızı ruj nasıl sürülür? İşte kırmızı ruj kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

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HT Magazin ekinde yer alan yazıya göre her kadının makyaj çantasında bulunan kırmızı ruju doğru kullanmanın yolları...

İŞ HAYATINDA KIRMIZI RUJ

Çalışma hayatınızda kırmızı renkte ruj kullanmak istiyorsanız abartılı görünmemeye özen gösterin. Kıyafetinizde düz, desensiz parçaları, ayakkabı ve çantadaysa stiletto ve portföy çanta yerine daha günlük ve tarz sahibi modelleri tercih edebilirsiniz. Düz fönlü ya da atkuyruğu şeklinde toplanmış bir saç ve gözleri geri planda bırakacak hafif bir makyaj uygulayın.

HAFTA SONU İÇİN KIRMIZI RUJ

Hafta sonu sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken kırmızı rujunuzun size eşlik etmesini istiyorsanız, dengeyi iyi kurmaya özen gösterin. Kombininizde düz beyaz tişört ve skinny jean kullanabilirsiniz. Ayakkabı olarak sneaker tercih edebilirsiniz. Saçınızı dağınık bir şekilde toplayın ve makyajınızda da doğal tonları kullanın.

ŞIK BİR GECE İÇİN KIRMIZI RUJ

Özel bir gecede kırmızı ruj kullanacaksanız ışıltılı bir elbise ve nude tonlarda topuklu ayakkabı tercih edebilirsiniz. Saçınızı isteğe göre dağınık topuz yapabilirsiniz ya da düz fön çektirebilirsiniz. Göz makyajınızdaysa siyah eyeliner kullanabilirsiniz.

KIRMIZI RUJ SÜRERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

-Rujunuzu daha orantılı sürmek için mutlaka ruj fırçası kullanın ve ruju dudaklarınızın ortasından başlayarak sürmeye başlayın. Kenarlara yavaşça uygulayın, taşan kısımlarıysa peçete ya da pamuklu çubukla temizleyin.

-Rujunuzun daha kalıcı olmasını istiyorsanız dudak kalemi kullanın.

-Eğer kırmızı ruju günlük yaşantınızda da kullanmak istiyorsanız, ruju dikey bir şekilde tutup hafifçe dokundurarak sürün. Bu yöntem sayesinde dudaklarınız sade ve etkileyici bir görünüm kazanacaktır.

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