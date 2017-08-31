Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Bilen, Türkiye'deki balık tüketiminin dünyanın ve Avrupa'nın gerisinde olduğuna işaret etti.
Doç. Dr. Bilen, Avrupa'da yılda kişi başı tüketilen balık miktarının 23 kilogram, dünyada 18,6 kilogram olduğunu, Türkiye'de ise kişi başına yılda 6 kilogram civarında balık tüketildiğini söyledi.
Bilen, yaz aylarında avlanma yasağı, tezgahlardaki balık çeşidinin azalması, fiyatlardaki artış gibi nedenlerle Türkiye'de kişi başına tüketilen balık miktarının 1,5 kilograma kadar düştüğüne işaret etti.
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkedeki balık tüketimiyle ilgili rakamların, Avrupa ve dünya ülkelerine göre çok düşük olduğunun altını çizen Bilen, önemli bir besin kaynağı olan balığın tüketiminin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.
"TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN BALIK HAMSİ"
Doç. Dr. Bilen, 1 Eylül'de denizlerde av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda balık çeşidinin artacağını, buna bağlı olarak fiyatların da düşeceğini belirtti.
Türkiye'de yılda yaklaşık 200 bin ton hamsi avlandığını ve bunun da büyük bölümünün tüketildiğini söyleyen Bilen, "Türkiye'de en çok tüketilen balık hamsi. Sezonunda bol miktarda avlanıyor, fiyatı da uygun olduğu için bol miktarda tüketiliyor." dedi.
Doç. Dr. Bilen, Türkiye'de havuz ortamında yetiştiriciliği yapılan çupra, levrek ve somon gibi kültür balıklarının güvenle tüketilebileceğini vurguladı.
"Kültür balıkları sağlıksız bir ortamda yetiştirilemez." diyen Bilen, şunları kaydetti:
"Temiz yerde yetiştirilen balıklar, vücutlarına ağır metal ya da insan sağlığını tehlikeye sokacak maddeleri almazlar. Zira besinleri de yetiştiriciler tarafından hazırlanır ve besin içerikleri bellidir. Bir balığın lezzetini içeriğinde barındırdığı yağ ve yağ asitleri belirler. Bu konudaki birçok bilimsel çalışma havuz ortamında yetiştirilen kültür balıklarıyla denizlerimizde avlanan emsal türler arasında besin değerleri açısından bir farklılık olmadığını göstermiştir. İnsan sağlığını hiçbir şekilde tehdit edecek bir unsuru içeriğinde barındırmayan kültür balıkları, balıkseverlerin en güvenilir şekilde tüketebileceği hayvansal protein kaynağıdır."
- Kastamonu Üniversitesi
- balık
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