1-4 Eylül 2017 tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını sürdüren hanımlar, tatlı tarifi olarak baklavanın yapılışını araştırıyor. Misafirlerine güzel ve hoş görünümlü bir baklava yapmak isteyen hanımlar için en güzel baklava tarifini derledik. Peki, baklava nasıl yapılır? İşte en güzel baklava tarifi ve malzemeleri...
BAKLAVA NASIL YAPILIR?
Yumurtayı, yoğurdu, sıvı yağı, sirkeyi, ılık suyu, tereyağı, sıvıyağ ve tuzu yoğurma kabına alın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşalıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz.Hazırladığınız hamuru bezelere ayırın ve dinlenmeye bırakın.
Bu parçaları elinizle tek tek tabak büyüklüğünde açarak aralarına nişasta-kabartma tozu karışımını serpip tepsi büyüklüğünde açın.
Merdane ile açtığınız hamuru 4 parçaya bölüp içine ceviz koyup dilediğimiz şekli verip toz antep fıstığı ile süsleyerek tepsiye yerleştirin. Herbirine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş tereyağın yarısını dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırına sürün hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirin ve tekrar fırına sürün altı üstü kızarana kadar pişirin...
Şerbeti için; 4 bardak şeker ve 5 bardak suyu tencereye koyup 15 dk kaynattıktan sonra şerbetin içerisine bir kaç damla limon damlatarak 1-2 dk daha kaynatın.
Fırından çıkan ılıyan baklavaların üzerine ılık şerbeti dökün ve dinlenmeye bırakın. Şerbetini çeken baklavalar sunuma hazırdır.
Afiyet olsun.
BAKLAVA MALZEMELERİ
Hamuru için;
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı sıvı yağ
Bir tutam tuz
Aldığı kadar un
İç harcı için;
Toz antep fıstığı
Dövülmüş ceviz içi
Üzeri için;
4 yemek kaşığı tereyağı
Şerbeti için;
4 su bardağı şeker
5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Hamurları açmak için;
1 paket nişasta
1 paket kabartma tozu
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