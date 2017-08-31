İslamda iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayramı, müslümanlar tarafından yarın idrak edilmeye başlanacak. Bayram namazı ile birlikte kutlanacak olan Kurban Bayramı'na erişmenin sevinci ve mutluluğu içerisinde olan vatandaşlar, bayram namazı hakkında araştırma yapıyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazı farz mı?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları ikişer rekattır. Cemaatle aşikare olarak kılınırlar. Ezan ve ikamet yapılmaksızın imam, iki rekat Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat da böyle iki rekat bayram namazı kılmak için imama uymaya niyet eder." Allahü Ekber" diye iftitah tekbiri alınır, eller bağlanır. Hep birlikte gizlice "Sübhaneke" okunur. Sonra imam yüksek sesle, cemaat da gizlice "Allahü Ekber" diye üç tekbir alırlar. Tekbirlerde eller yukarıya kaldırılıp ondan sonra yanlara salıverilir, her tekbir arasında üç teşbih mikdarı durulur. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır, imam gizlice "Euzü-Besmele" çektikten sonra, aşikare olarak Fatiha suresi ile bir mikdar daha Kur'an-ı Kerimden okur. Aşikare "Allahü ekber" diyerek bilindiği gibi rüku ve secdelere gider. Cemaat da gizlice tekbir alarak imama uyar. Sonra yine tekbir alınarak ikinci rekata kalkılır. İmam gizlice "Besmele"den sonra yine aşikare olarak Fatiha suresi ile bir mikdar daha Kur'an okur. Tekrar üç defa eller kaldırılarak birinci rekatta olduğu gibi üç tekbir alınır. Ondan sonra imam yine aşikare, cemaat ise gizlice "Allahü Ekber" diye rükua ve secdelere varırlar. Sonra oturulup gizlice "Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena atina" duaları hep birlikte okunur ve iki tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu halde bayram namazlarının her rekatında üç fazla tekbir bulunmuş olur ki bunlar da vacibdir.

Hanbelî mezhebine göre birinci rekatta altı, ikinci rekatta beş tekbir alınır ve her iki rekatta da tekbirler kıraattan önce yapılır, İmam Malik ile İmam Şafiî'ye göre, birinci rekatta yedi, ikinci rekatta beş tekbir alınır ve tekbirler her iki rekatta da kıraattan önce alınır.

KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurbanlar kıbleye karşı yatılarak "Bismillâhi Allahü Ekber" diye kesilir. Kurbanı, elinden geliyorsa sahibi kesmelidir, değilse uygun gördüğü bir müslümana emredip kestirmeli ve kendisi de başında bulunmalı. Şu ayet-i kerimeyi de okumalıdır:

"Benim namazım, ibadetlerim, yaşayışım ve ölümüm alemlerin Rabbı Allah içindir ki, O'nun ortağı yoktur." (En'am: 162)

Yalnız kurban sahibinin Besmelesi yeterli olmaz; kurbanı kesenin Besmele'yi getirmesi şarttır. "Bismillâhi Allahü Ekber" demelidir.

Kasden Besmele terkedilirse, kurbanın eti yenmez. Kurban sahibinin eli hayvanı kesenin eli üzerinde olarak hayvanı kesecek olsalar, her ikisinin de Besmele çekmesi gerekir. Bunlardan biri Besleme'yi terk ederse, hayvanın eti yenmez.

KURBAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

● Eğer imkan varsa, kurban kesilmelidir.

● Kesilen kurban etleri ihtiyacı olan kimselere dağıtılmalıdır.

● Kurban kesme gücü olmayan kişiler, yardım kuruluşlarına bağışta bulunabilir.

● Bayramda akraba ziyaretleri yapılmalıdır.

● Çocuklar sevilmeli ve sevindirilmelidir.

● Bolca sohbet etmek, insanlarla olumlu iletişim kurulmalıdır.

● Küsleri barıştırmak veya küs olunan insanlarda barışmak gerekmektedir.

● Allah'a verdiği nimetlerden ve imkanlardan ötürü şükretmek gerekmektedir.

● Mezarlıklara ziyaretlerde bulunulmalıdır.

● Huzurevlerinde yaşayan yaşlılar ziyaret edilmelidir.

Bayram namazı nasıl kılınır

Bayram namazı kaç rekat

Bayram namazı farz mı