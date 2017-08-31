AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bayrama Ay, Oğlak burcundayken giriş yapıyoruz. Bugün, duygusal olarak kendimizi ifade etmemiz pek kolay olmayabilir ama işlerimizi tamamlamak ve görevlerimizi yerine getirmek son derece kolay olacak. Birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edeceğiz. Güçlü arzularla yol alacağız. Bazı içzel streslerimizi iyi kontrol etmeye ve başkalarına yansıtmamaya özen göstermeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu bayram, hareketli ve iş bitirici olacaksınız yalnız bu aralar fazla sinirlisiniz. Bayramın ilk günü sizin gibi düşünmeyen veya hızlı olamayan insanlara karşı sabrınızı koruyun. Keyfiniz yerinde olacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahatte veya dış ortamlarda bulunmak isteyeceksiniz. Çocuğunuza veya sevdiğiniz insana karşı anlayışınız yüksek olacak. Gereksiz gerilimleri aşmaya çalışın. Fazla tatlı tüketiminden uzak durun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, harcamalarınız ön planda olabilir. Aile hayatınızdaki kişilere karşı bu bayram anlayışınız yüksek olacak. Daha önceden konuşulmuş bir meseleyle ilgili yakın çevrenizde dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla, sevdiklerinizle olmak isteyebilirsiniz. Üzerinizdeki sinirlilik halini bayramın güzel havasını soluyarak atabilirsiniz. Parasal meseleleri kafanıza fazla takmayın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bayrama yapılması gereken işlerinize kanalize olarak başlayabilirsiniz. Kendi istekleriniz ve düşünceleriniz önemli olacak. Parasal harcamalarınızı bu bayram kontrol altında tutmalısınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Daha çok kişisel isteklerinize odaklanabilirsiniz. Hayata ve etrafınıza karşı keyfinizi artıracak aktiviteler içinde bulunacaksınız. Ruhunuz ve vücudunuz arasındaki bağlantıyı koparmayın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi olaylarla ilgilenirken, bir yandan da eğlenceli aktivitelere katılacaksınız. Sosyal ortamlarınızdaki kişilerle ve arkadaşlarınızla bağlantılarınızda eski konulara çok daha önem verebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla kısa vadeli planlar içine girebilirsiniz. Sosyal ortamlardaki planlarınız tıkır tıkır işleyebilir. İş hayatınızda kafanıza takılanların huzurunuzu bozmasına izin vermeyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular önemli olabilir. Bugün, yapılması gereken işlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Göz önünde olacağınız kalabalık yerlerde enerjiniz istediğiniz gibi çalışabilir. Stresten uzak durun.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bayrama kendi isteklerinizi ön planda tutarak başlayacaksınız. Seyahatteyseniz, bu ara size iyi gelecek. Sevdiğiniz insanın istekleri ve harcamaları konusunda kendinizi çok doldurmayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz isteksiz ya da yorgun olabilirsiniz. Ruhsal olarak şifalanmaya ve kendinize vakit ayırmaya ihtiyacınız olabilir. Özel hayatınızda bazı eski meseleler yeniden açılırsa tepkilerinizi iyi kontrol edin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişiyle konuşmalarınız ve planlarınız sizi sosyalleştirebilir. Sosyal çevrenizdeki insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz. İşteki yorgunluğunuzu sevdiklerinizle birlikte atmayı deneyeceksiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN