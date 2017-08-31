AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bayrama Ay, Oğlak burcundayken giriş yapıyoruz. Bugün, duygusal olarak kendimizi ifade etmemiz pek kolay olmayabilir ama işlerimizi tamamlamak ve görevlerimizi yerine getirmek son derece kolay olacak. Birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edeceğiz. Güçlü arzularla yol alacağız. Bazı içzel streslerimizi iyi kontrol etmeye ve başkalarına yansıtmamaya özen göstermeliyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu bayram, hareketli ve iş bitirici olacaksınız yalnız bu aralar fazla sinirlisiniz. Bayramın ilk günü sizin gibi düşünmeyen veya hızlı olamayan insanlara karşı sabrınızı koruyun. Keyfiniz yerinde olacak.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahatte veya dış ortamlarda bulunmak isteyeceksiniz. Çocuğunuza veya sevdiğiniz insana karşı anlayışınız yüksek olacak. Gereksiz gerilimleri aşmaya çalışın. Fazla tatlı tüketiminden uzak durun.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, harcamalarınız ön planda olabilir. Aile hayatınızdaki kişilere karşı bu bayram anlayışınız yüksek olacak. Daha önceden konuşulmuş bir meseleyle ilgili yakın çevrenizde dikkatli olmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlarla, sevdiklerinizle olmak isteyebilirsiniz. Üzerinizdeki sinirlilik halini bayramın güzel havasını soluyarak atabilirsiniz. Parasal meseleleri kafanıza fazla takmayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bayrama yapılması gereken işlerinize kanalize olarak başlayabilirsiniz. Kendi istekleriniz ve düşünceleriniz önemli olacak. Parasal harcamalarınızı bu bayram kontrol altında tutmalısınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daha çok kişisel isteklerinize odaklanabilirsiniz. Hayata ve etrafınıza karşı keyfinizi artıracak aktiviteler içinde bulunacaksınız. Ruhunuz ve vücudunuz arasındaki bağlantıyı koparmayın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi olaylarla ilgilenirken, bir yandan da eğlenceli aktivitelere katılacaksınız. Sosyal ortamlarınızdaki kişilerle ve arkadaşlarınızla bağlantılarınızda eski konulara çok daha önem verebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlarla kısa vadeli planlar içine girebilirsiniz. Sosyal ortamlardaki planlarınız tıkır tıkır işleyebilir. İş hayatınızda kafanıza takılanların huzurunuzu bozmasına izin vermeyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konular önemli olabilir. Bugün, yapılması gereken işlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Göz önünde olacağınız kalabalık yerlerde enerjiniz istediğiniz gibi çalışabilir. Stresten uzak durun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bayrama kendi isteklerinizi ön planda tutarak başlayacaksınız. Seyahatteyseniz, bu ara size iyi gelecek. Sevdiğiniz insanın istekleri ve harcamaları konusunda kendinizi çok doldurmayın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biraz isteksiz ya da yorgun olabilirsiniz. Ruhsal olarak şifalanmaya ve kendinize vakit ayırmaya ihtiyacınız olabilir. Özel hayatınızda bazı eski meseleler yeniden açılırsa tepkilerinizi iyi kontrol edin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz kişiyle konuşmalarınız ve planlarınız sizi sosyalleştirebilir. Sosyal çevrenizdeki insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz. İşteki yorgunluğunuzu sevdiklerinizle birlikte atmayı deneyeceksiniz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.