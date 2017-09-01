40 milyon TL’lik yatırımla açılan, 2 milyon lego parçası ile ziyaretçilerini ağırlayan merkezde çevresindeki ayrıntılara kadar legodan yapılan Galata Kulesi, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Cami, Dolmabahçe Sarayı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Haydarpaşa Garı gibi İstanbul’un sembolleri ilgi görüyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre aileler legodan yapılan sembollerle İstanbul’u ve dünya şehirlerini çocuklarına anlatıyor. Yılda 200 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocukları ile eğlenebilecekleri merkezde 2 milyon lego parçası var.

Big Ben, Eyfel Kulesi, Özgürlük Heykeli gibi sembollerin yanı sıra en ince detayına kadar lego parçaları ile çevreleriyle beraber yapılmış Galata Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet Cami, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Topkapı Sarayı, Haydarpaşa Garı, Kız Kulesi gibi İstanbul’un sembol yapıları da Miniland’da büyük ilgi görüyor. İstanbul sembollerinin çevresinde mini figürler de dikkat çekiyor. Ayasofya ve Sultanahmet Cami 400 saat, Dolmabahçe Sarayı 250 saat, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Köprüsü 150, Haydarpaşa Garı ise 200 saatlik bir çalışmayla tamamlandı.