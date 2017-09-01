Kapadokya'da 9 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

Türkiye'nin önemli jeosit alanlarından biri olarak gösterilen Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık köyü bölgesinde, TOKİ konutları için başlatılan kazı sırasında hayvan fosilleri bulundu. Bunun üzerine Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından çalışma yürütülmeye başlandı.

Yaklaşık 1 ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede, tarihleri 9 milyon yıl öncesine kadar uzandığı belirlenen üç toynaklı attan domuza, öküzlerden gergedanlara ve fillere kadar pek çok küçük ve büyükbaş hayvan fosillerinin varlığı tespit edildi.

ÖNEMLİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Kazı başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cesur Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fosillerin ortaya çıkartılması için başlatılan çalışmalar sonucunda Doğu Akdeniz'in hayvan varlığını açığa çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kazı çalışmalarında önemli bulgular elde ettiklerini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Kazı çalışmalarımız yaklaşık bir aydır devam ediyor. Şu anda klasik üst miyosen lokalitelerinden bir tanesinde bulunuyoruz. Tipik üst miyosen ya da geç miyosen diye tabir ettiğimiz fosil lokalitelerinden bir tanesidir burası. Paleontolojik tekniklerle geç miyosen döneminde yaşamış olan canlıların fosilleşmiş kalıntılarını elde ediyoruz. Paleontolojik tekniklerle çıkarılan fosiller laboratuvar ortamında gerekli onarım ve müdahaleler yapıldıktan sonra tanımlanıyor. Bu çapta sistematik olarak yaptığımız ilk kazımız. İlk izlenimlere göre yaklaşık 10 yıllık iş planı içerisinde yörenin, ülkemizin ve Doğu Akdeniz'in hayvan fosil varlığını açığa çıkartmayı düşünüyoruz."

Bölgedeki fosil varlığını ilk tespit eden Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okşan Başoğlu da fosillerin tarihinin 7 milyon yıldan 9,5 milyon yıla kadar uzandığını tahmin ettiklerini aktardı.

Bulunan fosillerin o dönemin karakteristik hayvanlarına ait olduğunu dile getiren Başoğlu, "Bovid olarak adlandırdığımız antilop, öküz, koyun, keçi, zürafa, fil, gergedan, yırtıcılar ve üç toynaklı atlara ait fosiller var. Çok zengin bir lokalitede burası. Çalışmalara devam ediyoruz. Gittikçe de genişliyor. Oldukça önemli buluntular elde edeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kazı çalışmalarına asistan olarak katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Özge Kaya ise burada katıldığı çalışmalarla mesleki tecrübesini artırma imkanı bulduğunu kaydetti.