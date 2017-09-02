Eti taçlandıracak 4 salata ve 2 tatlı

Bayram sevincine kapılıp tabak tabak et yiyenin sonu iyi olmuyor malum. Zira fazlası vücudumuzda yağ olarak depolanacak, kalsiyum dengemizi bozacak. Dahası uzmanlar tüketti - ğimiz proteinin 2 katı salata yeme - miz gerektiğine de dikkat çekiyor. Çünkü sebzelerde bulunan C vita - mini etlerde bulunan demirin emi - limini artırması açısından epey önemli. Ayrıca etin yanında bol posa içeren salataların tüketilmesi bağırsaklarınıza da iyi geliyor. Sağ - lıklı 4 kolay salata tarifine göz atın. HT Cumartesi'nden Sema Ereren'nin haberi...

PANCARLI YEŞİL SALATA

MALZEMELER:

✔ Yarım demet roka

✔ brokoli

✔ yeşillik

✔yarım su bardağı peynir

✔ 2 yemek kaşığı ceviz

✔ ekşi elma

✔ pancar

✔ nar ekşisi

✔ zeytinyağı

✔ tuz

HAZIRLANIŞI:

Kırmızı pancarları soyup bir tencerede haşlayın. Diğer yanda 5 dakikayı geçmemek şartıyla brokolileri kaynatın. Yeşillikleri ve rokayı iri şekilde doğrayın. Haşlanmış pancarları da büyük büyük doğrayın. Ekşi elmayı kabuğunu soymadan dilimleyin. Brokolileri ve pancarı biraz soğuduktan sonra rokalı karışıma ekleyin, üzerine elma dilimlerini serpiştirin. Daha sonra salatanızın üzerine peynir ve ceviz parçalarını serpiştirin. Damak zevkinize göre nar ekşisi, tuz ve zeytinyağı ekleyin.

NOHUTLU FESLEĞENLİ SALATA

MALZEMELER:

✔ 1 su bardağı nohut

✔ 10 adet küçük domates

✔ 1 su bardağı kırmızı lahana

✔ 1havuç

✔ 1 sarı biber, taze fesleğen

✔ zeytinyağı

✔ 1 limon

✔ kekik

✔ tuz

HAZIRLANIŞI:

Nohutu yumuşayana dek kaynatın. Diğer tarafta domatesleri ortadan ikiye bölün. Kırmızı lahanayı ince ince doğrayın, 1 tutam tuz ve limonla ovun. Havucu rendenin iri tarafıyla doğrayın. Domates, lahana ve havucu geniş bir kapta karıştırın, üzerine süzülen nohutları serpiştirin. Sarı biberi damak zevkinize göre doğrayın, taze fesleğenle harmanladıktan sonra salata karışımına ekleyin ve son olarak karışıma zeytinyağı, limon ve kekik katın.

KİNOALI AVOKADO SALATASI

MALZEMELER:

✔ Yarım subardağı kinoa

✔ 1 avokado

✔ 8 küçük domates

✔ 1 salatalık

✔ 1 su bardağı kırmızı lahana

✔ 1 avuç bezelye

✔ 1 avuç tazenane

✔ yarım nar

✔ yarım kırmızı soğan, yarım beyaz turp

✔ 1 su bardağı maydanoz

✔ 1 avuç dereotu

✔ 2 tutam çörek otu

✔ zeytinyağı

✔ 1 limon

✔ tuz

✔ pul biber

HAZIRLANIŞI:

Kinoayı 1 su bardağı suda haşlayın. Diğer yandan 5 dakikayı geçmeyecek şekilde bezelyeyi kaynatın. Domatesleri ve salatalığı dilediğiniz gibi doğrayın. Avokadoyu ay şeklinde kesin. Kırmızı lahanayı ve kırmızı soğanı ince ince doğradıktan sonra biraz tuz ve limonla ovun. Turbu iri şekilde doğrayın. Diğer yanda maydanoz ile dereotunu ince şekilde kesin, nar ve taze naneyle harmanlayın. Tüm karışımı servis tabağında birleştirin. Üzerini çörek otu ve pul biberle süsleyin. Ardından zeytinyağı ve limonla servise hazır hale getirin.

KABAK ÇEKİRDEKLİ SEMİZOTU SALATASI

MALZEMELER:

✔ 1 demet semizotu, yarım su bardağı siyah zeytin

✔ 2 tutam kabak çekirdeği

✔ 10 küçük domates

✔ 4 ceviz, 1 yemek kaşığı mısır

✔ taze kırmızı biber

✔ taze nane

✔ yoğurt (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI:

Semizotunu derin bir kabın içerisinde bekletin. Diğer yandan siyah zeytinleri çekirdeğinden ayırıp iri iri doğrayın. Küçük domatesleri ortadan ikiye kesin ve zeytin ile kabak çekirdekleriyle harmanlayın. Semizotunu büyük büyük doğrayın, damak zevkinize göre doğramadan da servis tabağına elinizle parçalayarak koyabilirsiniz. Üzerine zeytinli, domatesli karışımı ekleyin. Hazır olmak üzere olan salatanızın üzerini mısır, taze kırmızı biber, ceviz ve naneyle süsleyin. İsteğe göre son olarak karışımın üzerine yoğurt da ilave edilebilir.

ETİN ÜZERİNE TATLI HAFİF OLMALI

Elbette lezzetli bir et yemeğinin üzerine tatlı hepimizi mutlu eder ancak kadayıf, baklava gibi ağır tatlılar yerine hafiflerini tercih etmek bünyenize daha iyi gelir. Misafirlerinize bir tatlı hazırlama niyetindesiniz ancak üşeniyorsanız pratik ve hafif tariflere göz atın.

MUZLU PANKEK

MALZEMELER:

✔ 1 muz

✔ 1 yumurta

✔ 1 su bardağı süt

✔ yarım çay bardağından biraz az toz şeker

✔ 2 yemek kaşığı sıvı yağ

✔ 1 paket vanilya,

✔ 1 paket kabartma tozu

✔ 1 tutam tarçın

✔ 1 yemek kaşığı fındık

✔ 1 yemek kaşığı badem

✔ aldığı kadar un

HAZIRLANIŞI:

1 muzu çatalla ezin. Üzerine süt, yumurta ve yağ ilave edilip karıştırın. Ardından karışıma tarçın, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. Elek yardı - mıyla unu muzlu hamura ekle - yin. Dilerseniz fındık ve badem parçaları da ilave edebilirsiniz. Pişirmek için tavayı önceden ısıtın. Orta ateşte pankeklerinizi pişirin. Hafif kızarmaya başlayınca diğer taraflarını pişirmek üzere pişi - rin. Servis tabağına alınca üzerine pudra şekeri, bal ya da taze meyve - ler serpiştirerek servis edin.,

FİNCAN KEKİ

MALZEMELER:

✔ 2 yumurta

✔ 1 çay bardağı süt

✔ 5 yemek kaşığı toz şeker

✔ 1/2 çay bardağı ayçiçek yağı

✔ 2 çay bardağı un

✔ 4 tatlı kaşığı kakao

✔ 2 yemek kaşığı damla çikolata

✔ 1 paket kabartma tozu

✔ 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı (fincanları yağlamak için)

HAZIRLANIŞI:

Geniş bir kabın içine yumurtaları kırın. Üzerine yavaş yavaş toz şekeri ekleyin ve önce çatalla sonra mik - serle karışım beyaza dönene dek yaklaşık 5 dakika karıştı - rın. Ardından süt ve yağı ilave edip çırpmaya devam edin. Unu ve kabartma tozunu eleyin, kaka - oyla harmanlanmış çikolata par - çalarını da koyun. Tüm karışımı birleştirin. Daha sonra fincanları yağlayın ve geniş bir tencerenin içine yerleştirin. Tencereye fin - canların yarısına gelecek kadar ılık su ilave edin. Hazırladığınız kek harcını fincanların içine, üst - lerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde bölüştürün. Yağlı kâğıt ve geniş bir kapakla tencerenin üze - rini kapatın. Kekleri su fokurda - yana dek harlı ateşte, daha sonra kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Servis etmeden kekleri 10 dakika kadar dinlendirin. Üzerini krema, taze meyveler ya da dondurmayla süsleyebilirsiniz.