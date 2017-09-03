Erzincan’ın Kemah İlçesi’nde, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden yola çıkan kazı ekibi, Anadolu’nun tarihteki en uzun su tünellerini ve bin yıllık Türk mahallesini gün yüzüne çıkarmayı başardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türkler’in Orta Asya’dan göç ettiği Anadolu’da kurulan Mengücekliler Beyliği’nin başkenti konumundaki Erzincan’ın Kemah İlçesi’nde yer alan Kemah Kalesi’nde, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü görevlilerince 6 yıldır kazı çalışması yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, arkeolog ve sanat tarihçilerince yürütülen kazı çalışmalarında, bölgede 600 ev ve 11 ibadethane olduğu bildirildi.