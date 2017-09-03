İstanbul, hafta sonu sıcak bir pazar günü yaşayacak, termometreler 35 dereceyi gösterecek. Uzun soluklu tatile çıkamayan İstanbullular, sıcak havalarda kent plajlarında serinleme şansına sahip. Denizin ve yazın tadını çıkarmak isteyenler için başta Şile olmak üzere İstanbul’un plajları, kent sakinlerine iyi bir alternatif sunuyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Sarıyer’deki Kilyos Halk Plajı, hafta sonları tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Poyrazköy, her ne kadar uzak olsa da sakinliği ve plajıyla yaz aylarında vatandaşların tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Yaz aylarında İstanbullar için serin tatil köşelerinden biri olan 800 metre uzunluğundaki Florya Güneş Plajı ise 2 bölüm olarak hizmet veriyor.

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