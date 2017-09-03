Yurtdışı restoran rehberi

Yurtdışına çıkan gastronomi meraklılarının en büyük rahatsızlığı turistik mekânlarda yemek yemek zorunda kalmak. Bunu engellemek için de günler öncesinden planlar ve rezervasyonlar yapılıyor. Genel istek daha çok yerel halkın yemek yediği lokantaları keşfetmek. Bulunduğu coğrafyanın nimetlerini, makul bir fiyat-kalite dengesi aralığında sunan restoranlarda yemek yemek. Bugün, son birkaç yıl içerisinde farklı ülkelerde ziyaret ettiğim, bu kriterlere uyan ve memnun kaldığım restoranları yazdım. Deneyin, pişman olmayacaksınız... HT Pazar'dan Murat Bozok'un yazısı...

OsterIa Di Passignano, Floransa

Bağların ortasında, 1000 yıllık bir manastırın içerisinde muazzam lezzetli yemekler yiyebileceğiniz bir mekân. Şehir merkezinde olmadığı için ulaşması çok da kolay değil. 1 Michelin yıldızlı bu mekânda seremoni, kendi ürettikleri farklı zeytinyağlarının tadımı ile başlıyor. Ekmekten eşleştirilen içeceklere, tatlılardan servise tam bir gastronomi şöleni. Gittiğinize asla pişman olmayacaksınız.

L'Ogenblick, Brüksel

Şehir merkezindeki, muazzam Saint Hubert’s galerilerinin içerisindeki bu lokantanın dış görünümü aldatıcı olabilir. Dekorasyonu salaş ama yemekleri 10 numara. İki gece üst üste gidecek kadar beni etkiledi. Kâğıtta kalkan balığını ve deniz tarağı türlüsünü yolunuz düşerse denemenizi tavsiye ederim. Meyveli melba tatlısı ve nefis Belçika çikolatasından yapılan profiterolü de es geçmeyin.

Dabbous, Londra

Dışarıdan yüzyıllık bir okulun kantini gibi gözükmesi sizi yanıltmasın. Kanımca Dabbous, Londra’da ayağı en yere basan yemekler yiyebileceğiniz restoranların başında geliyor. Dengeli, basit ve lezzetli. 1 Michelin yıldızlı olmasına rağmen, fiyatkalite dengesi de Londra için çok çok iyi.

Montina, Milano

Montina soyadlı ikiz kardeşlerin işlettiği 20 küsür senelik bu lokantada İtalyan mutfağının en güzel örneklerini bulabilirsiniz. Tatlılar, makarnalar muhteşem. Ama ‘stracciatella’ isimli içi akışkan mozzarella peynirini denemeden Milano’yu terk etmeyin.

Falafel Sahyoun, Beyrut

Beyrut’un sanayi mahallesinde falafel dürüm yapan bu küçük dükkân çok tekin bir yerde değil. Taksiyle giderseniz, sizi beklemesini rica edin ve bir dürüm de ona ısmarlayın. Emin olun bu yolculuğunuza değecek.

Dourabeis, Atina

Atinalıların tercih ettiği bu salaş balık restoranı belki de hayatım boyunca yemek yediğim en iyi balık lokantası olmaya aday. Kalamar, ahtapot ve tatlı olarak lokma aklımda kalan nefis lezzetler. Sadece Dourabeis’te yemek yemek için bile Atina’ya gidilir. Sahipleri yakın zamanda tadilata gireceklerini söylediler. Kapıda kalmak istemiyorsanız, mutlaka gitmeden bir arayın.

Cafe Viena, Barcelona

Cafe Viena, salaş mı salaş bir sandviç dükkânı. İçerisi her daim tıklım tıklım. Değil yer bulmak, kapıdan içeri girmek bile çoğu zaman imkânsız. Cafe Viena’da hayatım boyunca yediğim en lezzetli sandviçleri yedim. Barcelona’daysanız ne yapıp edin, mutlaka uğrayın