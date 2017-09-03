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Bir yandan da ortaklı işlerinizde toplantılar ve görüşmeler içinde olabilirsiniz.

Sevdiğiniz insanla aranızda sıkıntı ve problemler varsa bütün bunları konuşacağınız ve halledeceğiniz bir süreç olacak. Aynı zamanda danışmanlık almak istediğiniz konular varsa bunları etkin bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Balıklar.