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04-10 Eylül 2017 haftalık burç yorumları

03 Eylül 2017 Pazar, 17:05:09

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 04-10 Eylül haftası burç yorumunuz...

  • 1 04-10 Eylül 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 71

    Koç Burcu: 

    Bu haftabaşı sosyal ilişkileriniz güçlenirken, değişik çevrelerde daha fazla rahatlama etkisine sahipsiniz. Dostlarınızın size bir çok konuda yardım ettiğini bilecek ama yine de konu özel  hayatınıza gelince sinirsel tepkilere açık olacaksınız.

  • 2 04-10 Eylül 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 71

    Salı günü Merkür düzeliyor. İletişiminiz rahatlamaya başlayacak. Bu tarihte iş ve hizmet alanlarınızda bazı yanılgılar veya aldanmalar ortaya çıkabilir. Bazı durumların ve karşınıza gelecek olan olayların sağlığınızı etkilemesine izin vermeyin. Beklenmedik olaylar karşısında daha net durmaya çalışın. 

  • 3 04-10 Eylül 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 71

    Salı günü günü marsın burç değiştirmesi ve başak burcuna geçmesiyle beraber enerjiniz iş alanlarınıza ve sağlığınızla ilgili konulara kayıyor. İşinizde mücadeleleriniz artabilir, kendinizi hizmet ettiğiniz alanlarda göstermek isteyebilirsiniz.  Bir yandan da fazla çalışma isteği ve yapacağınız işlerde artış  sebebiyle marsın bu evinizde hareket edeceği dönemlerde sağlığınızı zorlamaya yatkın olacaksınız. 

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  • 4 04-10 Eylül 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 71

    Çarşamba günü sabah saatlerinde oluşan dolunay, kadersel alanda beklenmedik duygusal oluşumları ve olayları hayatınıza taşıyabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Karşınıza gelen işlerin, projelerin sonuçlarınız alacak, ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Ayrıca bir olayın içyüzüyle karşılaşabilirsiniz. 2 hafta boyunca iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı da etkileyebilecek olaylara hazırlıklı olun.

  • 5 04-10 Eylül 2017 haftalık burç yorumları
    5 | 71

    Cumartesi günü özel hayatınızın gelecek detaylarını ele almak için uygun bir gündesiniz. Ortaklaşa işlerinizde sorumluluklarınızı gelecek planlarınıza taşımak isteyebilirsiniz. Bir yandan da işinizde ve hayatınızda aradığınız destekleri rahat bulacaksınız.

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