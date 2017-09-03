03 Eylül 2017 Pazar, 17:05:09 | Güncelleme: 17:17:10
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 04-10 Eylül haftası burç yorumunuz...
1
1|71
Koç Burcu:
Bu haftabaşı sosyal ilişkileriniz güçlenirken, değişik çevrelerde daha fazla rahatlama etkisine sahipsiniz. Dostlarınızın size bir çok konuda yardım ettiğini bilecek ama yine de konu özel hayatınıza gelince sinirsel tepkilere açık olacaksınız.
2
2|71
Salı günü Merkür düzeliyor. İletişiminiz rahatlamaya başlayacak. Bu tarihte iş ve hizmet alanlarınızda bazı yanılgılar veya aldanmalar ortaya çıkabilir. Bazı durumların ve karşınıza gelecek olan olayların sağlığınızı etkilemesine izin vermeyin. Beklenmedik olaylar karşısında daha net durmaya çalışın.
3
3|71
Salı günü günü marsın burç değiştirmesi ve başak burcuna geçmesiyle beraber enerjiniz iş alanlarınıza ve sağlığınızla ilgili konulara kayıyor. İşinizde mücadeleleriniz artabilir, kendinizi hizmet ettiğiniz alanlarda göstermek isteyebilirsiniz. Bir yandan da fazla çalışma isteği ve yapacağınız işlerde artış sebebiyle marsın bu evinizde hareket edeceği dönemlerde sağlığınızı zorlamaya yatkın olacaksınız.
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4
4|71
Çarşamba günü sabah saatlerinde oluşan dolunay, kadersel alanda beklenmedik duygusal oluşumları ve olayları hayatınıza taşıyabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Karşınıza gelen işlerin, projelerin sonuçlarınız alacak, ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Ayrıca bir olayın içyüzüyle karşılaşabilirsiniz. 2 hafta boyunca iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı da etkileyebilecek olaylara hazırlıklı olun.
5
5|71
Cumartesi günü özel hayatınızın gelecek detaylarını ele almak için uygun bir gündesiniz. Ortaklaşa işlerinizde sorumluluklarınızı gelecek planlarınıza taşımak isteyebilirsiniz. Bir yandan da işinizde ve hayatınızda aradığınız destekleri rahat bulacaksınız.
6
6|71
Pazar günü itibarıyla iş hayatınızda becerilerinizi, konuşma ve görüşmelerinizi arttıracaksınız. Aynı iş ortamını paylaştığınız insanlarla iyi iletişim sayesinde ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. İşe yaklaşımınızda farklılıklar gelişebilir, günlük yaşantınızda alışılmışın dışına çıkabilirsiniz. Yine bu dönemde sağlık kontrollerinizi yaptırmak önemli olmalı, baştan aşağıya yapılacak bir check-up olası sorunlardan sizi koruyacak. Diyet, sağlık, hijyen konuşmaları önem kazanıyor. Ayrıca Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız sıkıntıları gidermek, farkettiğiniz konularda harekete geçmek için de uygun olacak.
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7
7|71
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı hayatı daha rahat algılamak eğilimindesiniz ama sevdiğiniz insan veya çocuğunuzla halletmeniz gereken konular olabilir. Stresli ve sinirli yapınızı sevdiklerinize yansıtmamaya ve iletişim halinde olmaya çalışın.
8
8|71
Salı günü marsın burç değiştirmesiyle artık enerjinizi aşk ve eğlence alanlarınıza kaydırmaya başlıyorsunuz. Hobileriniz, sizi hareketlendirecek faaliyetler önem kazanmaya başlıyor olacak. Aşk hayatınızda harekete geçmekten mutluluk duyabilirsiniz. Eğer çocuğunuz veya çocuklarınız varsa onlara karşı aşırı eleştirel ve titiz davranışlar içerisinde olmamaya özen gösterin.
9
9|71
Yine bu Salı Merkür düzeliyor, daha rahat bir iletişim içine giriyorsunuz. Ayrıca sosyal çevrenizin ve arkadaşlarınızın aşk hayatınızda ya da yaratıcılığa dayalı işlerinizde sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeyin. Başkalarını dinlerken bugün dikkatli olun ve önemli görüşmelerden kaçının.
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10
10|71
Çarşamba günü sabah saatlerinde oluşan dolunay etkisiyle, arkadaşlarınızla veya sosyal çevre ilişkilerinizde gerginlikler ve hassaslıklar yaşayabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Aşk ve ev yaşantınızla ilgilenmeniz gerekirken, o alanlardaki konuları halletmeye çalışırken kendinizi sosyal ortamlarda veya arkadaşlarınızın konularıyla ilgilenirken bulabilirsiniz. Özel hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde bu dolunayla beraber 2 hafta boyunca hassaslıklara ve bir takım olaylara karşı hazırlıklı olun.
11
11|71
Cumartesi günü bir eğitim, bir seyahat konusu gündeminizde olacak ve siz bu seyahate ayırdığınız bütçeyle, yaptığınız hesaplamalarla ilgileneceksiniz. Sanatsal işleriniz varsa bu haftasonu güzel gelişmeler içinde olabilirsiniz.
12
12|71
Pazar gününden sonra artık aşkı konuşacak ve yaşayacaksınız. Aşka bakış açınız önem kazanıyor. Bir yandan da yaratıcılık gerektiren işlerinizde önemli konuşmalar, görüşmeler, fikir alışverişleri devreye girebilir. Bu alanlar, çocuk alanları olduğu için çocuğunuzla olan iletişiminizin de artacağı bir sürece giriyorsunuz. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız sıkıntı ve sorunları farkettiyseniz işte şimdi bu sorunları düzeltmek için uygun şartları bulacaksınız.
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13
13|71
İkizler Burcu:
Kendinizi keşfetmek ve biraz olsun rahatlamak için farklı yerlere, değişik insanlara ihtiyacınız olabilir sevgili İkizler. Aile ve yakın çevrenizle yaşadığınız sıkıntıları dış ortamlara yansıtmasanız bile, konuşmalarınızdan bu anlaşılabilir. Bayramın son gününde yakın çevrenize karşı sinirinizi kontrol edin.
14
14|71
Salı günü marsın burç değiştirmesiyle beraber artık enerjinizi ev ve aile konularınıza kaydırıyorsunuz. Belki de uzun zamandır evinizi ihmal ettiniz ve artık evinizde yapılacaklara odaklanmalısınız. Yalnız ev hayatınızda ve ailenize karşı aşırı eleştirel ve titiz olmamaya özen gösterin.
15
15|71
Yine bu Salı günü Merkür düzeliyor, iletişiminizde ve hayatınızda daha rahat harekete geçeceğiniz bir dönem olacak. Yalnız iş hayatınızdaki karmaşanın veya belirsizliğin aile ortamlarınızda sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Başkalarının fikirlerine hem özel hayatınızda, hem de iş alanlarınızda çok fazla güvenmeyin.
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16
16|71
Çarşamba günü, kariyer ve iş evinizde oluşan dolunay, iş hayatınızda stresli oluşumları hayatınıza taşıyabilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler.Ya da evinizle ve yakın çevrenizle ilgilenmeniz gereken zamanlarda, ortaya çıkacak bir iş yada sorumluluk size rahat soluk aldırmayabilir. Her durumda ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekecek. Bu dolunayda olayları geldiği gibi almanız ve kendinizi akışa bırakmanız önemli olacak sevgili İkizler.
17
17|71
Cumartesi günü durumları kendi lehinize toparlamasını bileceksiniz. Ev hayatınız için yapacağınız harcamalar, gündeminizde yer edecek. Bu alanlarda attığınız adımlar, gözterdiğiniz çabanın karşılığını ve desteğini alabilirsiniz.
18
18|71
Pazar günü itibarıyla ev, aile, yuva alanlarınızda; ailenizle ilgili, gelecekle ilgili konuşmalar ve planlar devreye giriyor. Bugünlerde taşınmayı düşünebilir, taşınacağınız evi aramaya başlayabilir ya da evinizde daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili İkizler.
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19
19|71
Yengeç Burcu:
Aile hayatınızda veya yakın çevrenizle beraber giriştiğiniz ortak parasal işler bu haftabaşı önem kazanıyor sevgili Yengeçler. Ailenize yapacağınız harcamalar sizi mutlu edecek ama yakın çevrenizde hala sinir olduğunuz birileri olduğu çok açık, sinirlerinizi kontol edin.
20
20|71
Salı günü marsın burç değiştirmesiyle beraber enerjinizi yakın çevre alanlarınıza kaydırmaya başlıyorsunuz. Akrabalarınız veya kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde aşırı eleştirel ve duygusuz yanlarınız bazen tartışmalar yaratabilir. Herşeye bu kadar bilimsel ve herşeyi ben hallederim tavıryla yaklaşmamaya çalışın.
21
21|71
Yine bu Salı günü Merkür düzeliyor. İletişiminizde daha rahat hareket edeceğiniz bir dönem. Yalnız fikirlerinizde kafanız karışık olabilir. Önemli kararlar almayın. Önemli iş görüşmeleri ve konuşmalarından uzak durmaya çalışın zira bu Salı kolay etkilenmelere ve kandırılmalara açık olacaksınız.
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22
22|71
Çarşamba günü oluşan dolunayla birlikte, uzaklardan alacağınız bir haber üzerinizde stres yaratabilir. Ya da ortaya çıkacak bir seyahat, birebir görüşmelerinizi, randevu veya işlerinizi sıkıntıya sokabilir. Her durumda duygusal olarak içinizde oluşan stresleri, gitgelleri iyi organize etmelisiniz. Yakın çevreniz ve size daha uzakta bulunan insanların çekişmelerine kafanızı çok takmamaya çalışın.
23
23|71
Cumartesi günü ortaklaşa iş yapıyorsanız ortağınızın veya özel hayatınızda partnerinizin etkili gücü sayesinde bir anlamda işlerinizi de toparlamanın yolunu bulacaksınız. Pazar günü itibarıyla daha fazla yakın çevre alanlarınıza önem vereceksiniz. Akrabalarınız ve kardeşlerinizle olan bağlantılarınızı ve iletişiminizi arttırabilirsiniz.
24
24|71
Bir yandan da zihinsel becerileriniz daha fazla gelişecek, fikirlerinizi konuşma yoluyla, iletişim yoluyla başkalarına aktarmak ve iletmek sizin için avantajlı olacak. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Yengeçler.
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25
25|71
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı özel hayatınızda sevdiğiniz insanla duygusal olarak ölçülü ve insancıl ilişkiler içindesiniz. Onun paraya bakış açısı ve bazı noktalarda farklı düşünmenizden kaynaklı iletişim sorunlarına dikkat edin. Bu aralar içinizde tutamadıklarınız yüzünden ağzınızdan çıkanlar sorun yaratabilir.
26
26|71
Salı günü itibarıyla enerjinizi parasal konulara kaydırabilirsiniz. Parasal gelişmeler hızlı akarken siz de mücadeleci ruhunuzu bu konularda ortaya koyacaksınız. Harcamalarınızı ve tüketiminizde artacak. Yine bu Salı günü Merkür düzeliyor. İletişiminizde daha açık ve net olmaya başlıyorsunuz. Yalnız bu Salı parasal konularda anlaşmalarda aldanmalara karşı gözünüzü dört açın. Yine bir banka işiniz, ödemeniz varsa, borç alacaksınız, şartların gerçekçiliğini iki kez gözden geçirin.
27
27|71
Çarşamba günü oluşan dolunay, ilişkilerinizde senin paran, benim param veya malım sürtüşmesi ve alınganlığı yaşatabilir sevgili aslanlar. Belki de para biriktirmeyi hayal ederken, ortaya çıkacak bir ödeme sizi gerginleştirebilir. Veya eşinizin, sevgilinizin hayatında parasal sorunlar oluşabilir.
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28
28|71
Haftasonu Cumartesi günü Sanatsal, yaratıcılığa dayalı işlerinizde doğru iletişim ve doğru ilişkilerle istediğiniz adımları atabileceksiniz. İş hayatınızda etkili insanların desteğini ve gücünü üzerinizde hissetmeniz mümkün.
29
29|71
Pazar günü itibarıyla da artık daha fazla parasal konuları konuşmak, bu konularda daha fazla çözüm üretmek için harekete geçebilirsiniz. Yatırımlarınız için oldukça etkili bir dönem olabilir. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Aslanlar.
30
30|71
Başak Burcu:
Bayramın son gününde daha çok günlük işleriniz, misafir ağırlamaları, sevdiklerinize hizmet etmek gibi etkileriniz devrede olacak sevgili Başaklar. İşlerinizi istediğiniz gibi toparlayabilirsiniz. Sizin dışınızda oluşan olaylar sizi hala geriyor ve sinirlendiriyor, kendinize bu eziyeti yapmayın.
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31
31|71
Salı gününden sonra artık daha rahat hareket etmeye, girişimde bulunmaya başlayacaksınız. Enerjinizi kendi kişisel alanlarınıza kaydırıyorsunuz. Enerjinizde yükselişler görülebilir. Girişimleriniz ve planlarınızı ortaya koymak için isteğiniz artacak. Düşüncesizce davranmaya, sakarlıklara, çarpmalara ve düşmelere dikkat etmelisiniz.
32
32|71
Yine bu Salı Merkür düzeliyor, iletişimsel olarak rahatlasanız bile hala karşılaştırmalarınız yüksek olacak. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın davranışları kafanızı karıştırabilir, aldanmalara dikkat. Onunla olan iletişiminizde mümkün olduğunca dürüst olun ve ondan da olmasını isteyin.
33
33|71
Çarşamba günü oluşan dolunay, özel yaşantınızda birkaç gün sevdiğiniz insanla didişmeleri, alınganlıkları ve stresleri hayatınıza taşıyabilir. Kendinize dönük bir dönem içinde olduğunuzdan, karşı tarafın sizi baskıladığını, sıktığını veya üzerinize çok fazla geldiğini düşünebilirsiniz. Hayalkırıklıklarına açık olacaksınız, kendinizi olayların akışına bırakmalı çok fazla didiklememelisiniz. Bırakma enerjisi bu Dolunayda etkili olabilir.
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34
34|71
Cumartesi günü aile hayatınıza yapacağınız parasal destekler sizi mutlu edebilir. Bir yandan da güçlü etkilerle yaratıcılığınızı, keyfinizi; eğlenceli konu ve olaylarla ortaya koymasını başaracaksınız.
Pazar günü itibarıyla artık daha etkili bir şekilde kendinizi konuşmak, kendinizi ifade etmek isteyeceksiniz.
35
35|71
Plan ve projelerinizi dillendirmek, geleceğinize yönelik oluşturduğunuz bütün bu planları anlatmak, daha fazla kendinizden bahsetmek, sosyal olmak, iletişiminizi arttırmak, önemli konuşmalar ve anlaşmalar içine girmek önem kazanıyor. Ağustos ayında yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Başaklar.
36
36|71
Terazi Burcu:
Fazlasıyla hareketleneceğiniz ve sevdiklerinizle sevginizi, hayatınızı paylaşacağınız birgün içindesiniz sevgili Teraziler. Sosyal çevrenizdeki hareketliliğe ayak uyduramama, arada yalnız kalma isteğiniz sizi zorlayabilir.
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37
37|71
Salı günü marsın burç değiştirmesiyle beraber enerjinizde düşüşler görülebilir. Kendinizi zorlayıcı hareket ve tavırlardan uzak durun. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ateşli ve enfeksiyonel hastalıklara yakalanma etkiniz yüksek olabilir. Sizinle uğraşan insanların varlığında artışlar görülebilir. Bu süreçte sevdiğiniz insanla anlaşmak kolay olmayabilir. Ortaklaşa işlerinizde arkanızdan çevrilecek işlere karşı uyanık olmalısınız.
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38|71
Yine bu Salı günü Merkür düzeliyor. İletişiminiz rahatlarken, bir yandan da enerjinizin düşük olması, iş alanlarınızda sorunlara veya bazı alerjik hastalıklara neden olabilir. Bu salı iş arkadaşlarınızın veya birlikte çalıştığınız insanların işinizle ilgili konularda sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeyin.
39
39|71
Çarşamba günü oluşan dolunay, iş hayatınızda bazı sorunları ve stresleri hayatınıza taşıyabilir. Ya da sağlığınızla ilgili konuları gündeminize oturtabilir. Bu dönem içinde sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekecek. İsteksizliğiniz ve halsizliklerinizin neden olduğunu görmeye başlayacaksınız. Görünmeyen şeylerin ardındaki gerçekler açığa çıkacak, en azından rahatlayacaksınız. İş hayatınızdaki karmaşalar, kendi ruhsal halinize olumsuz yansıyabilir. Kendi içinizde sakin olmalı ve insanlara gereğinden fazla verdiğiniz değeri gözden geçirmelisiniz.
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40
40|71
Cumartesi günü yakın çevre ilişkilerinizi toparlayacağınız ve bir anlamda kendinizi yenileyeceğiniz birgün. İstediğiniz gücü kendinizde bulacaksınız. aile hayatınızdan alacağınız destekler de bütün bu zorlukları aşmanızı sağlayacak.
41
41|71
Pazar günü itibarıyla biraz geri plana çekilmek, olayları gözden geçirmek ve plan yapmak isteyeceksiniz. Bir yandan iletişimde kendinizi istediğiniz gibi ortaya koymak zor olabilir. Bu dönemde arkanızdan konuşan insanların varlığında artışlar olabilir, dedikodunuz yapılabilir. Bu yüzden de önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmamaya özen gösterin. Ağustos ayında yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Teraziler.
42
42|71
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı aile ve ev ortamlarınızda daha rahat huzuru sağlayacaksınız, sosyal ortamlardan sıyrılabilirseniz, kendinizi ev gibi huzurlu hissettiğiniz yerlerde bulunacaksınız. Arkadaşlarınızla bir meseleyi çözmek önem kazanıyor.
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43
43|71
Salı gününden sonra organizasyon ve grupsal işlerinize daha fazla enerjinizi harcamaya başlıyorsunuz. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz dostlarınız ve arkadaş ortamlarınız içinde yer almaya başlayabilirsiniz. Titiz ve eleştirel yapınızla arkadaş ilişkilerinizi zorlamazsanız, herşey güzel olabilir.
44
44|71
Salı günü Merkür düzeliyor. Göz önünde olacağınız ortamlarda iletişiminizde rahatlamalar görülebilir. Yalnız bu Salı günü arkadaş ortamlarınızda ve sosyal meclislerde bazı kandırılmalara karşı uyanık olun. Sevdiğiniz insanın arkadaşlarınız konusunda sizi yanıltmasına izin vermemeye çalışın. Sosyal ortamlarda bazı işlerinizde sorunlar oluşabilir.
45
45|71
Çarşamba günü oluşan dolunay aşk hayatınızda meydana gelecek. Bu birkaç gün sosyal ortamlarda veya özel hayatınızda stresli ve gergin günler geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki kararsızlıklarınız, net olmayan koşullar sizi zorlayabilir. Arkadaş ortamlarınızda duyacaklarınızı hemen yargılamaya kalkmayın, ani kararlardan kaçının.
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46
46|71
Cumartesi günü özellikle geri planda durduğunuz işlerinizde güzel, kalıcı adımlar atılabilir. Bazı parasal sıkıntılar yaşasanız bile iletişimsel konularda güçlü insanların desteğini de arkanıza alacaksınız.
Pazar gününden sonra arkadaşlarınızla daha fazla iletişime geçeceksiniz.
47
47|71
Belki de kariyerinizle ilgili kafanızdaki fikir ve planları onlarla paylaşmak, onların düşüncelerini almak, onlardan isteyeceğiniz bir yardım varsa bu talebi dile getirmek anlamında keyifli iki hafta içine giriyor olacaksınız. Davetler, organizasyonlar, aktiviteler içinde sözcü olabilirsiniz, kendinizi gösterebilirsiniz. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Akrepler.
48
48|71
Yay Burcu:
Bu haftabaşı yakın çevreniz ve arkadaşlarınızla eğlenceli zamanlar sizi bekliyor. Toplum içinde kontrol etmek zorunda kaldığınız davranışlarınız zaman zaman gerginlikler yaratsa bile durumları toparlamak sizin elinizde.
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49
49|71
Salı günü marsın da kariyer alanlarınıza geçmesiyle beraber toplum önü işleriniz, kariyerinizle ilgili mücadeleleriniz artmaya başlıyor, çok çalışacak ve kendinizi hırsınızla ortaya koymak isteyeceksiniz. Enerjinizi göz önünde olacağınız yerlerde, toplum önünde ve iş alanlarınızda harcayacaksınız. Yalnız iş yaptığınız alanlarda aşırı titiz ve eleştirel tavırlarınıza dikkat etmelisiniz.
50
50|71
Yine bu Salı günü Merkür düzeliyor. İletişiminizde rahatlamalar görülebilir. Yine de aile ortamlarınız, iş hayatınızda sizi yanıltabilir. Anne- baba ilişkilerinizde yanılgılar ve aldanmalar söz konusu olabilir. Çarşamba günü oluşan dolunay, sizin ev ve aile evinizde gerçekleşiyor sevgili yaylar. Evinizle ilgili konularda duygusal kararlar eşiğinde olabilir, ya da ailenizle stresli ve gergin birkaç gün geçirebilirsiniz. İşiniz ve aileniz arasında denge kurmak sizi zorlayabilir.
51
51|71
Cumartesi günü parasal konularda güçlü ve etkili insanlarla bir araya gelebilirsiniz ya da işinizde güçlü ve etkili insanlardan destek görebilirsiniz. Pazar günü itibarıyla kendinizi iletişimsel olarak kariyerinizde göstermeye başlayacaksınız. İşle ilgili konuşmalar, yazışmalar yine iş hayatınızla ilgili seyahatler öne çıkabilir.
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52
52|71
İşle ilgili konularda iletişiminiz hızla artacak ve geleceğe dönük planları formüle etmenin, uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmenin bir şekilde yolunu bulacaksınız. Üstleriniz ve patronlarınızla konuşmak ve iletişim halinde olmak için de harekete geçebilirsiniz. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Yaylar.
53
53|71
Oğlak Burcu:
Göz önünde olacağınız ortamlarda ne kadar harcama yaptığınızın bir önemi yok çünkü bu haftabaşı mutlu olacaksınız sevgili Oğlaklar. Sizin dışınızda gelişen olaylara karşı agresif tavırlarınızı kontrol edin, hırslı yapınızı önemli işlerinizi halletmek için kullanın.
54
54|71
Salı günü itibarıyla enerjinizi seyahat, eğitim konuları, yabancılarla yapılacak olan işlere, ticarete ve hukuki konulara kaydırıyorsunuz. Bu alanlarda önemli mücadeleler içine girebilir, bu alandaki işlerinizi halletmek için kolları sıvayabilirsiniz. Bu dönem kafanız huzursuz olabilir. Şüphe etmek ve bunun sonucunda eleştirel davranmak sizi zorlayabilir. Yine de gezmek, görmek ve eğlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz.
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55
55|71
Yine bu Salı günü Merkür düzeliyor. İş alanlarınızın rahatladığını görebilirsiniz. Yalnız kafanızda bazı karışık durumlar söz konusu. Yakın çevrenizin görüşlerinizi bulandırmasına ve sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeyin. Bu hafta fazla hayalperest davranmak sizi yanıltabilir.
56
56|71
Çarşamba günü oluşan dolunay nedeniyle, programınız biraz karışık olabilir. Bu dolunayda, tam bir seyahate gidecekken, ortaya çıkacak yeni koşullar sizi engelleyebilir, ya da siz uzaklardayken yakın çevrenizden, sevdikleriniz ve akrabalarınızdan duygusal haberler alabilirsiniz.
57
57|71
Cumartesi günü destekleriniz yüksek olacak. Yeni tanışacağınız insanlar size beklenmedik yardımlar sunabilirler. Gelecek planlarınız konusunda istediğiniz yardımları alacaksınız. Pazar gününden sonra her tür eğitim ve bilgi almaya yönelik aktivitelerle uğraşmak için uygun bir zamana gireceksiniz. Konuşma ve anlaşmalar hızlanabilir.
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58
58|71
Kariyerinizde ilerlemek için size yardımı dokunacak insanlarla olan bağlantılarınız artacak. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Oğlaklar.
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59|71
Kova Burcu:
Kişisel istekleriniz ve yapacaklarınız önem kazanıyor üzerinizdeki üşengeçliği ve isteksizliği atacak, önemli planlar içine gireceksiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Geleceğinizi ilgilendiren bazı girişimleriniz konusunda arkadaşlarınızldan tavsiyeler almalısınız.
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60|71
Salı günü itibarıyla parasal konularda mücadelelerinizi artıracağınız ve aynı zamanda hiç beklenmedik parasal fırsatlar yakalayacağınız bir döneme gireceksiniz. Sevdiğiniz insanla ortak hareket etmek veya ortaklarınızla para hesabınızı oturtmak için harekete geçebilirsiniz. Tehlikeli yerlerden, uzak durmalı, keyfi ameliyat olacaksanız uygun bir döneme ertelemelisiniz.
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61|71
Salı günü Merkür düzeliyor, iletişimsel olarak rahatlayacaksınız yalnız maddi konularda önemli kararlar vermeyin, aldatıcı etkiler altında olacaksınız. Özellikle ortaklaşa para işleriniz veya banka işleminiz varsa başka birgün yapmaya çalışın.
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62|71
Çarşamba günü oluşan dolunay sizin maddi alanınızda oluşuyor. Sahip olduklarınız, alacaklarınız ve kazanımlarınız konusunda hassas birkaç gün geçirebilirsiniz veya bu alandaki uğraşılarınız insan ilişkilerine bağlı olabilir. Enerjinizi iş alanlarınıza yoğunlaştırın. Alacak, verecek dengesini iyi kurmaya çalışın.
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Cumartesi günü beklenmedik yerlerden göreceğiniz destekle ortak parasal konularda güzel adımlar karşınıza gelebilir. Başka insanların desteğini üzerinize alacaksınız. Pazar günü itibarıyla ortaklaşa parasal konularda ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Diğer kişilerle ortaklaşa girişimlerinizden elde edeceğiniz gelirler adına olumlu bir süreç.
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Partnerinizin finansal durumundaki gelişmeler, sizi de mutlu edecek. Kredi almak için de uygun bir dönem olabilir. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Kovalar.
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65|71
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66|71
Balık Burcu:
Çok kalabalık yerlerde bu haftabaşı ruhunuz sıkılabilir sevgili Balıklar. Eskiden gündeme gelmiş konuların üzerinden geçebilir, hatırladıklarınız yüzünden sinirli olabilirsiniz. Sevdiğiniz insan sizi harekete geçirebilir.
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Salı gününden sonra evlilik ve ikili ilişkiler alanınızda mücadeleleriniz artmaya başlayacak. Enerjinizi ilişkilerinizde ortaya koymaya başlayacaksınız. Sevdiğiniz insanla bu dönem içerisinde tartışmalara girmeden ilerlemeye çalışın, birbirinizi fazlaca eleştirmeniz mümkün olabilir.
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Bu Salı Merkür düzeliyor. İletişim sıkıntılarınız geride kalmaya başlıyor yalnız hayatınızdaki kararsızlıklar ve karmaşalar, özel hayatınızda sizi yanlış yönlendirebilir. Ya da siz sevdiğiniz insanı yanlış yönlendirebilirsiniz. Özel ilişkilerinizde dikkatli olmalı, sorunlarınıza gerçekçi bir şekilde yaklaşmalısınız.
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Çarşamba günü meydana gelecek olan dolunay sizin hayat evinizde gerçekleşiyor. Aldığınız kararlarda bu birkaç gün ekstra hassas olabilir, alınganlığınızı gereksiz yere ilişkinize yansıtabilirsiniz. İlişkilerinizdeki değişimler, bu birkaç gün sizin kendi hayatınızı derinden etkileyecek. Özel hayatınızda önemli kararlarınızı devreye sokabilirsiniz.
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Cumartesi parasal konularda maddi olanaklarınızı iş konularına rahatlıkla aktarabilir ve başka insanlardan destek görebilirsiniz. Özel hayatınızda sosyal çevreniz tarafından onaylanacak ve desteklenecek.
Pazar günü itibarıyla özel hayatınız, ikili ilişkileriniz ve ortaklı işler alanınızda daha fazla konuşmalarınızı artabilir.
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Bir yandan da ortaklı işlerinizde toplantılar ve görüşmeler içinde olabilirsiniz.
Sevdiğiniz insanla aranızda sıkıntı ve problemler varsa bütün bunları konuşacağınız ve halledeceğiniz bir süreç olacak. Aynı zamanda danışmanlık almak istediğiniz konular varsa bunları etkin bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Balıklar.
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