Haftamız Ay Kova burcundayken başlıyoruz. Arkadaşlıklar, sosyal çevre bağlantılarımız, iletişim halinde olmak, sosyalleşmek Bayramın son gününde önemli olabilir.
Salı günü Merkür düzelmeye başlıyor. İletişim sıkıntılarımızı geride bırakıyoruz. Yalnız devreye giren Güneş- Neptün karşıtlığıyla, zehirlenmelere, enfeksiyonel hastalıklara karşı dikkatli olalım. Bir yandan da hayatımızda yanılgılara, sorunlara ve aldanmalara karşı hazırlıklı olmalıyız. Gerçekçilikten uzaklaşmayalım.
Yine bu Salı günü Mars’ın burç değiştirmesi ve başak burcuna geçmesiyle beraber enerjimiz iş alanlarımıza ve sağlığımızla ilgili konulara kaymaya başlıyor. İşimizde mücadelelerimiz artabilir, kendimizi hizmet ettiğimiz alanlarda göstermek isteyebiliriz. Bir yandan da fazla çalışma isteği ve yapacağımız işlerdeki artış sebebiyle bu dönemlerde sağlığımızı zorlamaya yatkın olabiliriz.
Çarşamba günü sabah saatlerinde Balık burcunda bir dolunay oluşacak. Bu dönemde fazlasıyla duygusal, dış etkenlere karşı daha fazla hassas olabiliriz. Başkalarına yardım etmek, kendimizden daha farklı olan insanlar için birşeyler yapmak doğru olabilir. Yine sanatsal konu ve olaylar daha fazla etrafımızda cereyan edebilir. Balık burcu aşkınlık, bırakmak ve akışla gitmek anlamına geldiğinden bu dolunay 3 gün önce ve sonrasında kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmak için uygun bir enerji oluşacak. Kontrol ettiğimiz, aşırı titizlik gösterdiğimiz ve mükemmel olsun diye uğraştığımız her tür iş ve ilişkimizin kontrolünü bırakmak bu dolunayın en önemli mesajı olabilir. Fazlalıklardan kurtulmanın zamanı bu dolunayla birlikte gelmiş bulunuyor.
Cumartesi günü Güneş- Plüton üçgeniyle önemli insanlardan yapacaklarımız adına destek ve yardım görebilir, hayatımızda değişmesi gerekenleri kolay farkedebiliriz.
Pazar günü iletişim gezegeni Merkür Başak burcuna geçecek. Bu dönemde iletişimimizde daha pratik, eleştirel ve becerikli olacağız. Merkür Başak burcunda daha akıcı, pratik ve üretken çalışır. Sorunlara çözüm üretmek, hizmet etmek, düşündüklerimizi pratiğe dökmek için uygun zamanlar içinde olacağız.
Mutlu haftalar...
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