HAFTAYA BAKIŞ
Haftamız Ay, Kova burcundayken başlıyor. Arkadaşlıklar ve sosyal çevre bağlantılarımız bugün önemli olabilir. Yarın Merkür düzelmeye başlıyor. İletişim sıkıntılarımızı geride bırakıyoruz. Enerji alanımız değişecek, kendimizi işimize vereceğiz. Yanıltıcı etkilere karşı uyanık olalım. Çarşamba günü devreye giren dolunayla, kendimizi hayatın akışına bırakmak önem kazanacak. Hafta sonu güçlü insanlardan alacağımız destek artarken, iletişimsel konularda daha aktif olacağız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ilişkileriniz güçlenirken, değişik çevrelerde rahatlayacaksınız. Dostlarınızın size birçok konuda yardım ettiğini bilecek ama yine de konu özel hayatınıza gelince çabuk sinirleneceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gezmek, dolaşmak, hayatı daha rahat algılamak eğilimindesiniz ama sevdiğiniz insan veya çocuğunuzla halletmeniz gereken konular olabilir. Stresli yapınızı sevdiklerinize yansıtmamalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi keşfetmek ve rahatlamak için farklı yerlere, değişik insanlara ihtiyacınız olabilir. Yakın çevrenizle yaşadığınız sıkıntıları dış ortamlara yansıtmasanız bile, konuşmalarınızdan anlaşılabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle beraber giriştiğiniz ortak parasal işler önem kazanıyor. Ailenize yapacağınız harcamalar sizi mutlu edecek. Yakın çevrenizde hâlâ sinirli olduğunuz birileri var, dikkat edin!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınızla ilgili konular geride kalırken, sevdiğiniz insanla ölçülü ilişkiler içindesiniz. Paraya bakış açısı gibi bazı noktalarda farklı düşünmenizden kaynaklanan iletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük işler, misafir ağırlamak ve sevdiklerinize hizmet etmek gibi etkiler devrede olacak. İşlerinizi istediğiniz gibi toparlayabilirsiniz. Sizin dışınızda oluşan olaylar sizi hâlâ geriyor ve sinirlendiriyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fazlasıyla hareketleneceğiniz ve sevdiklerinizle hayatınızı paylaşacağınız bir gün içindesiniz. Sosyal çevrenizdeki hareketliliğe ayak uyduramamanız, arada yalnız kalma isteğiniz sizi zorlayabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlardan sıyrılabilirseniz, kendinizi eviniz gibi huzurlu hissettiğiniz yerlerde bulacaksınız. Arkadaşlarınızla bir meseleyi çözmek önem kazanıyor. Bu işin peşini bırakmamalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla eğlenceli zamanlar sizi bekliyor. Toplum içinde kontrol etmek zorunda kaldığınız davranışlarınız zaman zaman gerginlikler yaratsa bile, durumları toparlamak sizin elinizde.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde olacağınız ortamlarda ne kadar harcama yaptığınızın bir önemi yok çünkü mutlu olacaksınız. Sizin dışınızda gelişen olaylara karşı agresif tavırlarınızı kontrol etmeniz gerekiyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel istekleriniz ve yapacaklarınız önem kazanıyor. Üzerinizdeki isteksizliği atacaksınız. Geleceğinizi ilgilendiren bazı girişimleriniz konusunda yakın arkadaşlarınızdan tavsiyeler almalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok kalabalık yerlerde ruhunuz sıkılabilir. Eskiden gündeme gelmiş konuların üzerinden geçebilir, hatırladıklarınız yüzünden sinirli olabilirsiniz. Sevdiğiniz insan sizi harekete geçirebilir.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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