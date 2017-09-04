Türkiye’nin en büyük kara memelilerinden biri olan kızıl geyiklerden sevindirici haber geldi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 2004’te 3 erkek ve 7 dişi ile yetiştirilmeye başlanan kızıl geyik sayısı 90’a ulaştı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yanlış avlanma nedeniyle nesli tehlikeye giren ve Türkiye’de sadece Marmara ve Batı Karadeniz’de varlıklarını sürdüren kızıl geyiklerin üretiminde hedeflerine ulaştı. Bakanlık, 2004 yılında 3 erkek ve 7 dişi kızıl geyikle yavru yetiştirmeye başladı.

Çalışmalar sonucunda 13 yılda kızıl geyik sayısı 90’a ulaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, sayıları azalan kızıl geyikler belirli bölgelerde oluşturulan üretme sahalarında çoğaltılıyor. Kızıl geyikler daha sonra “soy karışımı” için Türkiye’nin belirli bölgelerine gönderiliyor. Bakanlık, Bursa’daki Geyik Üretim Merkezi’nin yanı sıra Eskişehir Mihallıçcık Çatacık Geyik Üretme İstasyonu’nda 25, Samsun Vezirköprü Kunduzdağı Üretme İstasyonu’nda 23, İstanbul Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu’nda 60, İstanbul Polonezköy Geyik Üretme İstasyonu’nda 14 geyik daha yetiştiriyor. Bu merkezlerde yetiştirilen geyikler daha sonra doğaya bırakılacak.