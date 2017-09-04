Las Vegas dansözleri Aksaray’dan giyiniyor

Aksaray’daki küçük atölyesinde eşiyle beraber dansöz kıyafeti tasarımı yapan Doğan Gök, son yıllarda yurtiçinden çok yurtdışına satış yaptığını belirterek Japonya’dan Las Vegas’a kadar birçok dans okulundan ve gazinodan müşterileri olduğunu söyledi. Gazete Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre 24 yıldır terzilik mesleğinin içinde olduğunu ve uzun süredir dansöz kıyafetleri diktiğini kaydeden Doğan Gök, eskiden Anadolu’dan, Trakya’dan birçok müşterisinin olduğunu ancak son yıllarda talebin azalmasıyla beraber yurtdışı müşterilerinin yurtiçindekileri geçtiğini dile getirdi.

JAPON DİPLOMAT MÜŞTERİSİ VAR

Yoğun olarak Amerika, Japonya, Singapur, Malezya’ya satış yapan Gök’ün müşterileri arasında 60 yaşında bir Amerikalı ve Japon bir diplomat da var. Müşterileri Uzakdoğu’da daha çok dans okulu öğrencileri olurken, Amerika’da ise gece kulüpleri, gazino ve kumarhanelerde çalışan dansçılar. Genellikle internet üzerinden satış yaptıklarını söyleyen Gök’ü, Las Vegaslı müşterileri İstanbul’a gelip özel olarak ziyaret dahi etmiş.

“Eskiden yılbaşından önce dükkân müşterilerle dolup taşardı” diyen Gök, şöyle devam etti: “Dansçılar gelir, modelleri beğenir, bizden dansöz kıyafeti üzerine eklemeler, çıkarmalar yapmamı isterlerdi. Ancak son zamanlarda gerek İstanbul, gerekse de Türkiye’den doğru dürüst müşteri gelmiyor. Dansöz kıyafetine olan ilgi çok azalmış durumda. Günü- müzde yurtdışı satışları kurtarıyor bizi. Türkiye’de oryantal dansa kötü gözle bakarlarken yurtdışında bunun bir dans olduğunu kabul edip okullarını açıyorlar, sadece zayıflamak için bile göbek dansı yapanlar var.” Tamamı el yapımı ve kendine özgü olan kostümlerin bir tanesinin yapımı 20-25 gün sürüyor. Kostümler 400- 500 dolar arasında değişirken, Gök ayda 7-8 sipariş alıyor.

Las Vegas dansözleri

Las Vegas

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