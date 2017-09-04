Anadolu yakasındaki akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesinde, “Kayalık Kıyılar”, “Ana Tank”, “Deniz Anası Galerisi”, “Jungle”, “Nehirler”, “Penguen Adası” ve “Timsah Krallığı” adı verilen 7 bölümde Türkiye’de bulunmayan Manta vatozları, su samurları ve su farelerinin yanı sıra Güney Amerikalı Humboldt penguenleri de yer alıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Avustralya’dan İstanbul’a getirilmesinde 20 kişilik ekibin görev aldığı 5 metre boyunda, 750 kilogram ağırlığındaki dev timsah da ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Anadolu yakasındaki akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi, 200 türden 20 binin üzerinde deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapıyor. 7 bölüm ve 50 akvaryum tankından oluşan akvaryumda çocuklar, ekoloji ve okyanus hayatının sürdürülebilirliğiyle ilgili bilgi alırken, 270 derece görüş olanağı olan akrilik tünelde gezip denizdeki yaşamı ve birçok deniz canlısını görebiliyor.

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