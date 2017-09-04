On Numara sonuçları, bu akşam açıklanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi akşamı yapılan On Numara sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, 4 Eylül 2017 tarihli On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte On Numara çekiliş saati...

On Numara'nın 786. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 10, 11, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 37, 40, 52, 54, 62, 65, 75 ve 78 olarak belirlenirken, 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 140 bin 729 lira devretti.

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 4 AĞUSTOS 2017

Ankara Balgat'ta yer alan Milli Piyango Genel Müdürlüğü binasında çekilişi yapılan On Numara oyununun 787. hafta çekilişi bu akşam tamamlanacak. On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamları 21:15'te başlamaktadır. Kazanan rakamların açıklanması ve duyurulması ise en geç 21:45'tir.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara oyunun çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Ayrıca Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara ve diğer tüm şans oyunlarının sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Resmi sonuçların gelmesiyle birlikte Habertürk Şans Oyunları sayfası güncellenmektedir.

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ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara sonuçları

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