AY BİZE NELER FISILDIYOR
Bugün, Merkür düzelmeye başlıyor. İletişim sıkıntılarımızı geride bırakıyoruz. Devreye giren Güneş-Neptün karşıtlığıyla, zehirlenmelere ve enfeksiyonel hastalıklara karşı dikkatli olalım. Yanılgılara, sorunlara ve aldanmalara karşı hazırlıklı olmalıyız. Gerçekçilikten uzaklaşmayalım. Yine bugün Mars’ın Başak burcuna geçmesiyle enerjimiz iş alanlarımıza ve sağlığımızla ilgili konulara kaymaya başlıyor. Mücadelelerimiz artacak.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişiminiz rahatlamaya başlayacak. İş alanlarınızda bazı yanılgılar veya aldanmalar ortaya çıkabilir. Bazı durumların ve karşınıza gelecek olan olayların sağlığınızı etkilemesine izin vermeyin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Artık daha rahat bir iletişim içine giriyorsunuz. Sosyal çevrenizin aşk hayatınızda ya da yaratıcılığa dayalı işlerinizde sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeyin. Önemli görüşmelerden kaçının.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişiminizde ve hayatınızda daha rahat harekete geçeceğiniz bir dönem başlıyor. İş hayatınızdaki karmaşanın veya belirsizliğin aile ortamlarınızda sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, iletişiminizde daha rahat hareket edeceğiniz bir dönem başlıyor. Kafanız karışık olabilir. Önemli iş konuşmalarından uzak durmaya çalışın zira bugün kolay etkilenmelere açık olacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişiminizde daha net olmaya başlıyorsunuz. Yalnız parasal anlaşmalarda aldanmalara karşı gözünüzü dört açın. Bir banka işiniz ya da ödemeniz varsa şartların gerçekçiliğini gözden geçirin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür düzeliyor, iletişimsel olarak rahatlasanız bile hâlâ karşılaştırmalarınız yüksek olacak. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın davranışları kafanızı karıştırabilir. Aldanmalara dikkat etmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizin düşük olması, iş alanlarınızda sorunlara veya bazı alerjik hastalıklara neden olabilir. Bugün, birlikte çalıştığınız insanların işinizle ilgili konularda sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaş ortamlarınızda kandırılmalara karşı uyanık olun. Sevdiğiniz insanın arkadaşlarınız konusunda sizi yanıltmasına izin vermeyin. Sosyal ortamlarda bazı işlerinizde sorunlar oluşabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünden itibaren iletişiminizde rahatlamalar görülebilir. Yine de aile ortamlarınız, iş hayatınızda sizi yanıltabilir. Anne-baba ilişkilerinizde yanılgılar ve aldanmalar söz konusu olabilir, dikkat edin!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızın rahatladığını görebilirsiniz. Yalnız kafanızda bazı karışık durumlar söz konusu. Yakın çevrenizin görüşlerinizi bulandırmasına ve sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeyin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda önemli kararlar vermekten kaçınmalısınız çünkü aldatıcı etkiler altında olacaksınız. Özellikle ortaklaşa para işleriniz veya banka işlemleriniz varsa başka bir gün yapmaya çalışın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim sıkıntılarınız geride kalmaya başlıyor ama hayatınızdaki kararsızlıklar ve karmaşalar, özel hayatınızda sizi yanlış yönlendirebilir ya da siz sevdiğiniz insanı yanlış yönlendirebilirsiniz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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