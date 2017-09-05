Mrs. Universe birincisi Tram Hoang Luu oldu

Mrs. Universe 2017 Güney Afrika’nın Durban kentinde 26 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapıldı. Gazete Habertürk'te yapılan habere göre 3 Eylül’de finalini yapan yarışmayı diğer güzellik yarışmalarından ayıran kriterler var. Ana teması “Kadınları Güçlendirmek, Değişim Yaratmak” olan yarışmaya, yardım ve hayır işleri aracılığıyla kendi bulundukları bölgelerin toplumlarını, iş dünyasını, küresel ticaret imkânlarını geliştirmeye yönelik önemli işlerde yer alan kadınlar katıldı.

2 ÇOCUK ANNESİ

Bu yıl 40’ıncısı gerçekleştirilen yarışmada “güzellik anlayışı” da farklı. Mrs. Universe 2017’de 24-45 yaş arası evli ve kariyerli kadınlar yarıştı. 84 ülkeden kadınların katıldığı yarışmada Vietnam Güzeli Tram Hoang Luu kraliçe tacını giydi. Amerika’da eğitim aldıktan sonra Vietnam’a dönüp kendi işini kuran Tram, evli ve 2 çocuklu.

Tram, yerel Budist tapınakların ihyasından yoksul köylere tıbbi yardım getirilmesine kadar pek çok yardım ve hayır işinde görev almış. Yarışmada ilk 5’te Gabon, Pakistan, Fransa ve Hindistan güzelleri yer aldı. ‘Rol modeli olacağım’ Mrs. Universe Güzeli seçilen Luu, verdiği ilk mülakatta, güzellik tacını almasından sonra Asya kadınlarına ‘bir rol modeli olacağına’ inandığını söyledi.

Tram, “Kadının dünyadaki gerçek yerini göstermek istiyorum. Kadınların rolü geleneklerin onlara yüklediklerinden çok daha farklıdır. Benim misyonum ayrıca çocuklara ‘Bütün insanlar güzeldir’ mesajını da vermek” dedi. Bir doktorla evli olan Tram, yoga ve tenis oynamaktan da hoşlanıyor.