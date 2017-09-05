İlkokuldayken “Avukat Petroçelli” dizisini izleyip hukukçu olmaya karar veren Yıldız Hacıevliyagil, tam 25 yıl avukatlık yaptıktan sonra yapmak istediği asıl mesleğin bu olmadığını anladı. Önce psikoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Yıllar sonra yeniden ders çalışıp üniversite sınavına girdi, kazandı. Artık kızıyla aynı üniversitede bir psikoloji bölümü öğrencisiydi.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sosyoloji okuyan kızı ondan 2 yıl önce mezun oldu. Şimdi son sınıfta olan Hacıevliyagil, kendi kişisel hikâyesinden de yola çıkarak “İşim ve Ben / Meslek Seçiminden Önce Okunacak Kitap” yazdı. Meslek seçerken nelere dikkat etmek gerektiğinin altını çizdi. Kitabına kaynaklık eden asıl itici gücün yüksek lisans tezinin konusu olan “Etikte Mutluluk, İş ve Seçimler” olduğunu söyleyen Hacıevliyagil, felsefe tezi için meslek seçimi konusunda pek çok gençle konuştu. Bunlardan 13’ünün hikâyesine kitabında yer verdi. Hacıevliyagil, ortaya çıkan sonucu da şöyle özetledi: “Çoğunluğu anne-babalarının kendine biçtiği rolü oynuyordu. Bazılarının seçiminde mesleğin o anki popülerliği etkili oluyor. Günümüzde en gözde olan da para kazanma ve ‘havalı’ olma.”
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