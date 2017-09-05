Bayram tatilinde yolu Eminönü’ne düşen vatandaşlar, denizdeki yunusların şovuna tanıklık yaptı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Galata Körüsü’nden geçen vatandaşlar, denizde şov yapan yunusları görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Yunusları ilk kez bu kadar yakından gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Tarihi Yarımada’da uzun süre denizde akrobatik hareketler yapan yunus sürüsü, izleyenleri kendilerine hayran bıraktıktan bir süre sonra açık denize doğru gözden kayboldu

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