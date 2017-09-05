3. Nesil Kahve akımın önemli iki özelliği: Kavurma ve demleme

Türkiye'nin dört bir yanında yer alan 3. Nesil Kahve dükkanları sayesinde, kahveyi daha yakından tanımaya başladık. Son dört-beş yıldır popüleritesi gittikçe artan 3. Nesil Kahve dükkanları hayatlarımızın bir parçası haline geldi. Peki ama kimdir bu 3. Nesil Kahveciler ve neler yaparlar?

İlk önce akımın nereden geldiğine bakalım; suda çözünebilen granül kahvenin kullanılmasıyla 1900’lü yıllarda başlayan kahve akımına 1. Nesil Kahve akımı diyebiliriz. Çekirdek kahvenin ve çekirdek kahvenin öğütülerek demlenmesiyle hazırlanan içeceklere geçiş ile 1970 ve 1980’li yıllarda 2. Nesil Kahve başlamış olur. Kahve çekirdeklerinin ve bu çekirdeklerden elde edilen ürünlerin niteliğinin hasattan demlenmiş bir şekilde kahve severlere servis aşamasına kadar hassasiyetle irdelendiği aşamaya ise 3. Nesil Kahve akımı diyebiliriz.

Aslında 3. Nesil Kahve Akımı, kahvenin nitelikli halde kahve severlere sunulmasına yönelik bir gelişim süreci.

3. Nesil Kahvecilerin öncelik verdiği iki konu bulunuyor: Kavurma ve demleme! Bu konuda biz de Sam Çeviköz ve Sertaç Yalçın'a kavurma ve demleme yöntemlerini sorduk.

Federal Coffee Company kurucularından Sam Çeviköz kavurmanın özelliklerini anlattı!



Kavurma işlemi nedir?

Yeşil çekirdeği alıp nemini ölçtükten sonra kavurmak için kazanı ısıtırız, ondan sonra çekirdekleri içine düşürüp, dakikasına göre kelime anlamıyla kavurmayı gerçekleştiririz. Bu işlemde en önemli noktalardan bir tanesi, kahveyi kazana koyduğumuzda, içinin nemini almaktır.. Unutmayın yeşil çekirdek kavruldukça, önce sarı olur sonra kahverengine döner. Kahvenin kokusuna, rengine bakılır.

Kavurmada dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Kahveyi kazanın içine koymadan önce kazanın çok sıcak olmamasına dikkat etmeli, dereceyi çok iyi bilmeliyiz. Kahveyi içine koyduktan sonra ise nemini almamız önemli. Çekirdekleri harman yapmadan single, orijin çekirdek olarak kavurup ardından harman yapabiliriz. Kavurmadan sonra soğutma da bir başka önemli nokta. Bunu ikinci çatlamadan sonra dört dakika içinde soğutmamız şart. Sonraki aşamada dört-beş gün dinlendirme geliyor. Dinlendirme sonunda paketlenir ve maksimum bir ay içinde tüketilmelidir.