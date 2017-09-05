Eskişehir’in Mihalıççık İlçesi’ndeki Çatacık Ormanları’nda üretilen geyikler, sadece Çatacık’a değil, birçok ormana renk katıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Çatacık Ormanları’nda üretilen ve doğaya salınan geyiklerin sayısı 5 bine ulaştı. Geyiklerin çoğalmasında en büyük emek ise 45 yaşındaki Zekeriya Soğuk’a ait. Soğuk, Çatacık Ormanları’ndaki geyik üretme çiftliğinde 27 yıldır görev yapıyor. 30 yıl önce bir köy öğretmeni, otomobiliyle giderken ormanın kıyısında yaralı bir dişi geyik buldu. Orman yetkililerine teslim edilen “Ajda” adı verilen geyiğin çiftleşmesi için Bursa’dan erkek bir geyik getirildi.

AKRABA EVLİLİĞİ HASTALANDIRDI

Türkiye’nin en güzel ormanlarından biri olan 33 bin hektarlık Çatacık Ormanları’nda geyik sayısı artmaya devam edince, Orman İşletmesi’nde görev yapan Zekeriya Soğuk geyiklerinin bakımıyla görevlendirildi. Soğuk, şunları söyledi: “Doğada şu an yetiştirdiğimiz 5 bine yakın geyik olduğunu tahmin ediyoruz. Köylüler tarlalarına zarar verseler de geyikleri öldürmüyor. Onlara sahip çıkıyor. Nüfus artışı nedeniyle birkaç yıl önce geyiklerde akraba evlilikleri nedeniyle çeşitli hastalıklar görüldü. Bursa’dan yeni geyikler getirerek, akraba evliliğini de önledik. Ailemi 15 günde bir görüyorum. Geyikler benim her şeyim. Geyikler de bana alıştı, devamlı yanıma geliyorlar. Zaman zaman elimden yem yiyorlar. Benden başkasına yaklaşmıyorlar.”

geyik