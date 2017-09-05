AY BİZE NELER FISILDIYOR

BUGÜN, sabah saatlerinde Balık burcunda bir dolunay oluşacak. Fazlasıyla duygusal ve hassas olabiliriz. Başkalarına yardım etmek doğru olabilir. Balık burcu bırakmak ve akışla gitmek anlamına geldiğinden bu dolunayda kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmak için uygun bir enerji oluşacak. Kontrol ettiğimiz, aşırı titizlik gösterdiğimiz ve mükemmel olsun diye uğraştığımız her tür işin kontrolünü bırakmak bu dolunayın en önemli mesajı olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, kadersel alanda beklenmedik duygusal olayları hayatınıza taşıyabilir. Projelerinizin sonuçlarını alacak, ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Ayrıca bir olayın içyüzüyle karşılaşabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevre ilişkilerinizde bazı gerginlikler ve hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızda da birtakım olaylara hazırlıklı olmalı ve enerjinizi, moralinizi yüksek tutmaya gayret etmelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer evinizde oluşan dolunay, stresli oluşumları hayatınıza taşıyabilir. Evinizle ve yakın çevrenizle ilgilenmeniz gereken zamanlarda ortaya çıkacak bir sorumluluk size rahat soluk aldırmayabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzaklardan alacağınız bir haber üzerinizde stres yaratabilir. Ortaya çıkacak bir seyahat, işlerinizi sıkıntıya sokabilir. Her durumda duygusal olarak içinizde oluşan stresi çok iyi kontrol etmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde para sürtüşmesi yaşanabilir. Belki de para biriktirmeyi hayal ederken, ortaya çıkacak bir ödeme sizi gerginleştirebilir. Eşinizin, sevgilinizin hayatında parasal sorunlar oluşabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşantınızda birkaç gün boyunca sevdiğiniz insanla didişebilirsiniz. Hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Kendinizi olayların akışına bırakmalı, durumları çok fazla didiklememelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, iş hayatınızda bazı sorunları hayatınıza taşıyabilir ya da sağlığınızla ilgili konuları gündeminize oturtabilir. İş hayatınızdaki karmaşalar, ruhsal halinize olumsuz yansıyabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda veya özel hayatınızda gergin günler geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki kararsızlıklarınız sizi zorlayabilir. Arkadaş ortamlarınızda duyacaklarınızı hemen yargılamayın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizle ilgili konularda duygusal kararların eşiğinde olabilir ya da ailenizle birlikte stresli ve gergin birkaç gün geçirebilirsiniz. İşiniz ve aileniz arasında denge kurmak bu dolunayda sizi zorlayabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam bir seyahate gidecekken ortaya çıkacak yeni koşullar sizi engelleyebilir. Ya da siz uzaklardayken yakın çevrenizden, sevdikleriniz ve akrabalarınızdan duygusal haberler alabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay sizin maddi alanınızda oluşuyor. Sahip olduklarınız, alacaklarınız ve kazanımlarınız konusunda hassas birkaç gün geçirebilirsiniz. Bu durum insan ilişkilerinize de bağlı olabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aldığınız kararlarda aşırı hassas olabilir, alınganlığınızı gereksiz yere ilişkinize yansıtabilirsiniz. İlişkilerinizdeki değişimler, önümüzdeki birkaç gün boyunca hayatınızı derinden etkileyecek.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN