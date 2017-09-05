ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (6 Eylül 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

06 Eylül 2017 Çarşamba, 00:42:27 Güncelleme: 00:50:06

AY BİZE NELER FISILDIYOR 

BUGÜN, sabah saatlerinde Balık burcunda bir dolunay oluşacak. Fazlasıyla duygusal ve hassas olabiliriz. Başkalarına yardım etmek doğru olabilir. Balık burcu bırakmak ve akışla gitmek anlamına geldiğinden bu dolunayda kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmak için uygun bir enerji oluşacak. Kontrol ettiğimiz, aşırı titizlik gösterdiğimiz ve mükemmel olsun diye uğraştığımız her tür işin kontrolünü bırakmak bu dolunayın en önemli mesajı olabilir. 

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, kadersel alanda beklenmedik duygusal olayları hayatınıza taşıyabilir. Projelerinizin sonuçlarını alacak, ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Ayrıca bir olayın içyüzüyle karşılaşabilirsiniz. 

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevre ilişkilerinizde bazı gerginlikler ve hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızda da birtakım olaylara hazırlıklı olmalı ve enerjinizi, moralinizi yüksek tutmaya gayret etmelisiniz. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer evinizde oluşan dolunay, stresli oluşumları hayatınıza taşıyabilir. Evinizle ve yakın çevrenizle ilgilenmeniz gereken zamanlarda ortaya çıkacak bir sorumluluk size rahat soluk aldırmayabilir. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzaklardan alacağınız bir haber üzerinizde stres yaratabilir. Ortaya çıkacak bir seyahat, işlerinizi sıkıntıya sokabilir. Her durumda duygusal olarak içinizde oluşan stresi çok iyi kontrol etmelisiniz. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde para sürtüşmesi yaşanabilir. Belki de para biriktirmeyi hayal ederken, ortaya çıkacak bir ödeme sizi gerginleştirebilir. Eşinizin, sevgilinizin hayatında parasal sorunlar oluşabilir. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşantınızda birkaç gün boyunca sevdiğiniz insanla didişebilirsiniz. Hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Kendinizi olayların akışına bırakmalı, durumları çok fazla didiklememelisiniz. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, iş hayatınızda bazı sorunları hayatınıza taşıyabilir ya da sağlığınızla ilgili konuları gündeminize oturtabilir. İş hayatınızdaki karmaşalar, ruhsal halinize olumsuz yansıyabilir. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda veya özel hayatınızda gergin günler geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki kararsızlıklarınız sizi zorlayabilir. Arkadaş ortamlarınızda duyacaklarınızı hemen yargılamayın. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizle ilgili konularda duygusal kararların eşiğinde olabilir ya da ailenizle birlikte stresli ve gergin birkaç gün geçirebilirsiniz. İşiniz ve aileniz arasında denge kurmak bu dolunayda sizi zorlayabilir. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam bir seyahate gidecekken ortaya çıkacak yeni koşullar sizi engelleyebilir. Ya da siz uzaklardayken yakın çevrenizden, sevdikleriniz ve akrabalarınızdan duygusal haberler alabilirsiniz. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay sizin maddi alanınızda oluşuyor. Sahip olduklarınız, alacaklarınız ve kazanımlarınız konusunda hassas birkaç gün geçirebilirsiniz. Bu durum insan ilişkilerinize de bağlı olabilir. 

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aldığınız kararlarda aşırı hassas olabilir, alınganlığınızı gereksiz yere ilişkinize yansıtabilirsiniz. İlişkilerinizdeki değişimler, önümüzdeki birkaç gün boyunca hayatınızı derinden etkileyecek.

 

 

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER