Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nde (AKDEM) aldıkları eğitimle meslek sahibi olan göçmen kadınlar, geri dönüştürülebilir atıkları süs eşyasına dönüştürmeye başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre magnet, örgü çanta, tespih, takı, anahtarlık gibi hediyelik eşyaların yapımını öğrenen kadınlar merkezde, sanattan sağlık sorunlarına, dil eğitiminden haklarına kadar birçok konu hakkında da bilgi sahibi oluyor. Ülkelerinden çeşitli sebeplerle göç ederek Türkiye’ye gelen Suriyeli, Kırgız, Afgan, Kazak ve Özbek kadınlar da Göçmen Kadınlar Kulübü’nde eğitim aldıktan sonra hazırladıkları ürünleri, “Kar Serçesi” markasıyla satışa sunuyor.

‘BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY TÜRKÇE’Yİ ÖĞRENMEK’

Kulüpte eğitim alan 60 yaşındaki Suriye Fatime Alahmad, 4 yıldır İstanbul’da yaşıyor. 6’sı kız 12 çocuğu olan Alahmad, “Suriye’de ev hanımıydım. Şimdi Göçmen Kadınlar Kulübü’nde meslek öğreniyorum. Benim için en önemli şey, Türkçe’yi de öğrenmek. Bu yüzden pratik yapı- yorum. Çocuklarımın hepsinin kendi işi var. Çok şükür mutluyuz. İyi yaşıyoruz” diye konuştu. Göçmen Kadınlar Kulübü’nde hobilerini işe dönüştürmek istediğini dile getiren 20 yaşındaki Aya Alahmad da kulüpte el sanatları eğitimiyle çanta, takı, tespih ve örgü gibi çeşitli hediyelik ürünler yapmayı öğrendiğini ifade etti. Alahmad, “Suriye’de 9. sınıfı bıraktıktan sonra hiçbir işte çalışmadım. Burada yaşıyorum. Hem Türkçe öğrenmek hem de meslek sahibi olmak istiyorum. Şimdilik burada meslek öğreniyorum. En büyük hayalim ise kuaför olmak” dedi.

‘KADININ KENDİ PARASINI KAZANMASI ÇOK ÖNEMLİ’

Afganistan’dan Türkiye’ye iç savaş nedeniyle sığınan 23 yaşındaki Özbek Safiye Atik de 10 aydır ailesiyle İstanbul’da yaşadığını anlattı. Göçmen Kadınlar Kulübü’nde dikişten örgüye, çantadan takıya kadar birçok ürün yapmayı öğrendiğini belirten Atik, kadınların kendi parasının kazanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Afganistan’da öğretmenlik yaptığını dile getiren Atik, “Durumların iyi olmaması dolayısıyla biz de İstanbul’a göç ettik. Çok şükür ailemle birlikte yaşıyorum İstanbul’da. Ben okulda sadece dersleri biliyordum ama burada çok şeyler öğrendim ve meslek sahibi oluyorum. Her kadın kendi parasını kazanmak istiyor. Şu an yapmaya başladığımız ürünler daha sonra satışa çıkacak. Kendi ayaklarımızın üstünde dik durmak istiyoruz. Kadınlara da söylüyorum, burada çalışsınlar, öğrensinler” ifadesini kullandı.

Göç etmeyen kuştan ilham aldılar

AKDEM Sosyal Hizmetler Sorumlusu Nezihe Atılgan, Göçmen Kadınlar Kulübü’nü 2015 yılında hayata geçirdiklerini söyledi. Kulübe gelen kadınlara çeşitli konularda eğitimler verdiklerini dile getiren Atılgan, “Göçmen Kadınlar Kulübü’nde kadınlara hobiyi işe dönüştürmelerine yönelik eğitimler verdik. Bunun sonucunda da el sanatlarına yönelik ürünler ortaya çıkardık. Bu ürünlerin satışından elde edilen geliri, ev ekonomilerine katkı sağlamak adına onlara verdik. Sadece zorunlu hallerde göç eden bir kuş olduğu için oluşan markaya bu ismi (Kar Serçesi) verdik. Kulüpte ağırlıklı olarak Suriyeli, Afgan, Kazak, Özbek kadınlar yer alıyor. Ama her ülkeden katılmak isteyenler kulübe dahil olabiliyor. Belirli bir eğitim programımız var ve bu eğitim programını aldıktan sonra kadınlar üretime geçebiliyor. Şu an yapılan çalışma ikinci grubumuz oluyor. Kadınlar, keçeden çantalar üretiyorlar, kokulu taşlar, kılıflar üretiyorlar. Ayrıca, boncuk atölyesinde kolye, bilezik ürünler yapılıyor. Yeniden bu standımızı açacağız. Kar Serçesi markasında üretilen ürünleri alışveriş merkezlerinde satışa sunacağız” dedi.