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Bu modaya ayak uydurmak için ilk önce fırça ile kaşlarınızı şekillendirmeniz, sonra da kalem ile kaşlarınızı doldurmanız gerekiyor. Daha belirgin bir görünüm için ise kaşın etrafını aydınlatıcı ile belirginleştirmekte fayda var!