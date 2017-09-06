Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu'nda 847. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çekilişte 5+1 bilen 1 kişi 697 bin 614 lira 60 kuruş ikramiye kazandı. İşte 6 Eylül 2017 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

6 Eylül 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 02 - 06 - 11 - 13 - 26 + 06

Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 1 kşii 697 bin 614 lira 60 kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 16 kişi 4 bin 360 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 246 kişi 283 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 638 kişi 15 lira 70'şer kuruş, 3 bilen 83 bin 715 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2+1 bilen 62 bin 441 kişi 5 lira 25'er kuruş ve 1+1 bilen 189 bin 421 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 697.614,60 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 16 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.360,85 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 246 Kişi Başına Düşen İkramiye 283,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.951 Kişi Başına Düşen İkramiye 31,55 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.638 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 83.715 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,85 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 62.441 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,25 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 189.421 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

BİR ÖNCEKİ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE İKİYE BÖLÜNDÜ

30 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 10 - 13 - 15 - 30 - 31 + 06

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi 347 bin 925 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 14 kişi 4 bin 970 lira 35'er kuruş, 4+1 bilen 194 kişi 358 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 533 kişi 36 lira 70'er kuruş, 3+1 bilen 5 bin 760 kişi 20 lira 35'er kuruş, 3 bilen 79 bin 155 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2+1 bilen 54 bin 317 kişi 6'şar lira ve 1+1 bilen 186 bin 222 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 347.925,60 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 14 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.970,35 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 194 Kişi Başına Düşen İkramiye 358,80 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.533 Kişi Başına Düşen İkramiye 36,70 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 5.760 Kişi Başına Düşen İkramiye 20,35 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 79.155 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,10 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 54.317 Kişi Başına Düşen İkramiye 6,00 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 186.222 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,35 TL

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Şans Topu sonuçları

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