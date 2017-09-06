BAŞIMIZA NELER GELECEK?
SABAH ve öğle saatlerinde Ay, Balık burcunda olacak. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Kafamız dağınık olabilir, kararsız etkilerle harekete geçebiliriz. Plan değiştirmek, uygulamaya geçeceğimiz konularda kararsız kalmak öne çıkabilir. Öğleden sonraysa saat 15.01’den sonra Ay, Koç burcuna geçiyor. Sabırsızlıklarımız artabilir. Aktif konu ve olaylar bizi canlandırabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kreatif alanlarda ilham perisi gün boyunca yanınızda olacak. Sabah saatlerinde önemli işlerle uğraşmayın. Öğleden sonraysa modunuz hemen değişebilir, kendinizi aktif ve canlı hissedebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizin gözbebeği olabilir, güne hareketli bir başlangıç yapabilirsiniz. Özel hayatınızda birkaç gün sakin olmalısınız. Öğleden sonra kalabalık yerlerde bulunmaktan hoşlanmayacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Paylaşımcı ve fedakâr yanlarınız ön plana çıkacak. Normalde mantıklı olan yapınız, konu aileye gelince daha farklı işleyebilir. Sosyal çevrenizle bağlantılarınız öğleden sonra daha aktif olacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzak çevrenize karşı anlayışlı ve kabullenici yönleriniz ön planda olacak. Seyahat ve eğitim alanlarında dikkatli olmakta fayda var. Başkalarının yardımına koşarken fazla abartmamaya çalışın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, harcamalarınız konusunda fazla cömert ve dağınık bir yapı sergileyebilirsiniz. Özellikle ailenize ve sevdiklerinize karşı güzel jestler içinde olacaksınız. Uzak yolculuklarda tedbirli olmakta fayda var.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel yaşantınızda oldukça müşfik, sevecen ve paylaşımcı olacaksınız. Sevdiğiniz insanla halletmeniz gereken işleriniz varsa, yola koyulabilir ve onun programına göre hareket edebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tamamlanması gereken son işlere, halledilmesi gereken konulara odaklanın. Özel hayatınızda en ufak sorunu bile büyütmeye meyillisiniz. Sevdiğiniz insanın söyleyeceklerine kulak vermelisiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılık gerektiren alanlarınızla, aşk hayatınızla veya varsa çocuklarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Karar alırken güçlü yönlerinizle hareket edeceksiniz. Harcamalarınızı abartmayın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizin çoğunu evinizden veya bulunduğunuz yerden halletmek isteyeceksiniz. Önemli işlerinizde, bir an önce evinizde olmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra bir parça daha hareketleneceksiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hızlı ve çok net bir olmayan iletişim trafiğiyle güne başlayacaksınız. Aile hayatınızda anlayışla hareket edeceksiniz. Yakın çevrenizde yapacağınız işlerde dalgınlıklara karşı uyanık olmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güne maddi konularda fedakârlıklarla başlayabilirsiniz. Her konuda bilginiz var ama konu paraya gelince yelkenleriniz suya iniyor. Eğlenceye dayalı harcamalarınızı abartmamaya çalışın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün zamanınızın çoğunu kendi yapmak istediklerinize ayıracaksınız. Duygularınız çabuk değişebilir. Harcamalarınızı iyi dengelemeli ve planlarınızı durumlara göre oluşturmalısınız.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.