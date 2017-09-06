BAŞIMIZA NELER GELECEK?

SABAH ve öğle saatlerinde Ay, Balık burcunda olacak. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Kafamız dağınık olabilir, kararsız etkilerle harekete geçebiliriz. Plan değiştirmek, uygulamaya geçeceğimiz konularda kararsız kalmak öne çıkabilir. Öğleden sonraysa saat 15.01’den sonra Ay, Koç burcuna geçiyor. Sabırsızlıklarımız artabilir. Aktif konu ve olaylar bizi canlandırabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kreatif alanlarda ilham perisi gün boyunca yanınızda olacak. Sabah saatlerinde önemli işlerle uğraşmayın. Öğleden sonraysa modunuz hemen değişebilir, kendinizi aktif ve canlı hissedebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin gözbebeği olabilir, güne hareketli bir başlangıç yapabilirsiniz. Özel hayatınızda birkaç gün sakin olmalısınız. Öğleden sonra kalabalık yerlerde bulunmaktan hoşlanmayacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paylaşımcı ve fedakâr yanlarınız ön plana çıkacak. Normalde mantıklı olan yapınız, konu aileye gelince daha farklı işleyebilir. Sosyal çevrenizle bağlantılarınız öğleden sonra daha aktif olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak çevrenize karşı anlayışlı ve kabullenici yönleriniz ön planda olacak. Seyahat ve eğitim alanlarında dikkatli olmakta fayda var. Başkalarının yardımına koşarken fazla abartmamaya çalışın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, harcamalarınız konusunda fazla cömert ve dağınık bir yapı sergileyebilirsiniz. Özellikle ailenize ve sevdiklerinize karşı güzel jestler içinde olacaksınız. Uzak yolculuklarda tedbirli olmakta fayda var.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşantınızda oldukça müşfik, sevecen ve paylaşımcı olacaksınız. Sevdiğiniz insanla halletmeniz gereken işleriniz varsa, yola koyulabilir ve onun programına göre hareket edebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tamamlanması gereken son işlere, halledilmesi gereken konulara odaklanın. Özel hayatınızda en ufak sorunu bile büyütmeye meyillisiniz. Sevdiğiniz insanın söyleyeceklerine kulak vermelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılık gerektiren alanlarınızla, aşk hayatınızla veya varsa çocuklarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Karar alırken güçlü yönlerinizle hareket edeceksiniz. Harcamalarınızı abartmayın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizin çoğunu evinizden veya bulunduğunuz yerden halletmek isteyeceksiniz. Önemli işlerinizde, bir an önce evinizde olmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra bir parça daha hareketleneceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hızlı ve çok net bir olmayan iletişim trafiğiyle güne başlayacaksınız. Aile hayatınızda anlayışla hareket edeceksiniz. Yakın çevrenizde yapacağınız işlerde dalgınlıklara karşı uyanık olmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne maddi konularda fedakârlıklarla başlayabilirsiniz. Her konuda bilginiz var ama konu paraya gelince yelkenleriniz suya iniyor. Eğlenceye dayalı harcamalarınızı abartmamaya çalışın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün zamanınızın çoğunu kendi yapmak istediklerinize ayıracaksınız. Duygularınız çabuk değişebilir. Harcamalarınızı iyi dengelemeli ve planlarınızı durumlara göre oluşturmalısınız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN