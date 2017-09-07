

Christian Dior’dan Saint Laurent’e, dünya çapında beğeni toplayan Fransız moda markaları moda endüstrisinin anoreksiyayı teşvik ettiği eleştirileri nedeniyle reklamlarında ve defilelerinde sıfır beden olarak tabir edilen çok zayıf modelleri kullanmama kararı aldığını açıkladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Dev Fransız şirketi Louis Vuitton, Moët Hennessy ile Gucci, Yves Saint Laurent, Puma gibi pek çok markayı bünyesinde barındıran Kering şirketi, 16 yaşından küçük modellere yetişkin çekimleri ya da etkinliklerinde yer vermeyeceğini ve sağlıklı görünen modellerle çalışacağını duyurdu. 2 moda şirketi, kadınlarda 32 (XXS) yerine 34 beden ve üzeri; erkeklerde ise 44 beden ve üzeri modellerle çalışacaklarını duyurdu. Fransa, modada ultra ince modellere yer verilmesini yasaklamıştı. Yasayı ihlal edene 75 bin Euro’ya kadar para cezası veriyor.

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