Tarihi Seka Kâğıt Fabrikası’nın yanında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şirketi İSU’nun yeni hizmet binasının temel kazısı çalışmalarında, 2 hafta önce Roma dönemine ait lahit mezarlar bulundu. 3 yetişkin ve 1 çocuğa ait, kapakları kapalı olan lahit mezarların Roma döneminde yaşayan orta sınıf üstü insanlara ait ait olduğu, mezarların bulunduğu alanda büyük bir nekropol olduğu iddia edildi.

Kocaeli Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, Habertürk’e yaptığı açıklamada, inşaat çalışmasının devam ettiği arazinin dönemin en büyük antik limanlarından biri olduğunu söyledi. Ross, “Sur duvarları, devasa çeşmeler, dönemin resmi kurumları ve büyük bir antik liman o bölgede. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu alanı paravanla çevirip inşaat çalışmasına başladı. 1. derece olan sit alanını 3. dereceye çektiler. Arazideki tarihi izler yok edildi. 2 mezar yok olmuş. Tarih yok ediliyor” diye konuştu.

‘KORUMAYA ALINDI’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak ise devam eden inşaat çalışması ile ilgili projede revizyon yapıldığını belirterek, “Orada lahit mezarlar çıktı. Anıtlar Kurulu tarafından tescillendi. Daha sonra mezarların bulunduğu alan çevrelendi. Projenin dışında kalan alan 1. derece sit alanı olarak devam ediyor. Ama çalışmanın devam ettiği alan sit alanından muaf edildi” dedi.

Roma dönemi

lahit mezar