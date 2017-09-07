37 günde 35 bin metre tırmandılar

12 Temmuz'da İzmir’den yola çıkan İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi dağcılar Adnan Öztaş, Ayşe Nalbantso ve Kağan Kiriş, ilk olarak Türkiye’de 3 bin 711 metrelik Verçenik ve 3 bin 937 metrelik Kaçkarlar Zirvesi’ni geçti. Ardından Gürcistan’da bulunan 5 bin 47 metre yüksekliğindeki Kazbeg Dağı’na çıkan ekip, daha sonra Rusya’daki 5 bin 642 metredeki Elbruz Dağı çıkışını gerçekleştirdi ve Kazakistan’ı geçip Kırgızistan’a ulaştı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre burada da dünyanın en uzun buzullarından olan 95 kilometrekarelik Inelchek Buzulu’nu zorlu bir yürüyüşün ardından 5 günde tamamlayan ekip, 4 bin metrede bulunan ana kampa ulaştı. Son olarak da 8 Ağustos’ta Adnan Öztaş, buzulu geçtikten sonra 7 bin 10 metrelik Khan Tengri Zirvesi’ne çıkmayı başardı. Ekip, 17 Ağustos’ta Türkiye’ye döndü. 57 yaşındaki Adnan Öztaş, “37 gün süren uzun yolculuk ve tırmanış sürecini başarıyla tamamladık. 6 ayak parmağımda don ısırığı oldu” dedi.