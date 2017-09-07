Her hafta Perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da bu hafta da heyecan dorukta. Süper Loto şans oyununu oynayan yüz binlerce talihli adayı, merakla çekilişin yapılacağı saati bekliyor. Peki Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Süper Loto çekilişi saat kaçta? İşte bu haftanın Süper Loto çekilişine dair detaylar...
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Her hafta 6 bilen kişileri zengin eden ve 516. hafta çekilişi yapılan Süper Loto'da heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta 17 milyon 384 bin TL'nin devrettiği Süper Loto'da 516. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.
Vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını en geç 21:45'te MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilir. Teknik bir problem olmadıkça Süper Loto sonuçları en geç 21:45'te açıklanmaktadır.
SÜPER LOTO SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Süper Loto sonuçlarını bekleyen binlerce vatandaşlar, bir yandan da sonuçların nereden açıklandığını ve nasıl öğrenebileceğini araştırıyor. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır.
Sonuçlar ilk ve resmi olarak www.millipiyango.gov.tr adresinde yayınlanır ve sonuçların açıklandığı sayfada çekilişin videosu ve ikramiye bilgileri de paylaşılır.
Sonuçlar resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfasını kullanarak da Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA 17 MİLYON 384 BİN TL DEVRETTİ
31 Ağustos 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 09 - 26 - 30 - 37 - 50
Süper Loto'nun bir önceki hafta gerçekleştirilen 515. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 8. defa devretti ve devredilen ikramiye tutarı 17 milyon 384 bin 871 TL olarak bildirildi.
Öte yandan çekilişte 5 bilen 79 kişi 12 bin 114 lira 80'er kuruş, 4 bilen 5 bin 254 kişi 195 lira 85'er kuruş, 3 bilen 113 bin 296 kişi de 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|8. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|17.384.871,98 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|79
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|12.114,80 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|5.254
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|195,85 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|113.296
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|15,65 TL
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