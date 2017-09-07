AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün ve yarın akşama kadar Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Anlık çıkışlardan kaynaklanan duygusal sarsıntılar ve değişimler söz konusu olabilir. Sabırsızlık öne çıkabilir. İşler istediğimiz gibi gitmezse kaprisli, inatçı ve aceleci olabiliriz. Beslenmede protein ön plana geçebilir. Sportif faaliyetlerde bulunmak ve işimizde liderliğimizi ön plana çıkarmak isteyebiliriz. Baş ağrılarına dikkat etmemiz gerekiyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecek sorumluluklarınızda çevrenizle beraber hareket etmek size bu dönem rahat bir nefes aldırabilir. Kişisel isteklerinizi ve beklentilerinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda parasal yönden iyi disipline olmanız gerekiyor. Patronlarınızın gözüne girmek için ağır çalışmalardan kaçınmayın. Sizi az tanıyan kişilerden daha fazla destek göreceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa atılacak adımlarda disiplinli ve sorumlu davranmayı başarırsanız, oldukça verimli ve güzel sonuçlar alacağınız bir gün olacak. Sosyal ortamlarda iletişiminizi canlı ve iyimser tutabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalabalık yerlerde rahat hareket etmeniz size önemli iş olanakları sağlayabilir. Bu dönem kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. Bu durum daha fazla iş sorumluluğu olarak size geri dönebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insan veya çocuğunuz için çalışmaktan, onlar için bir şeyler yapmaktan büyük keyif alacaksınız. Seyahat ve eğitim konularında yapılması gerekenleri kolayca halledeceksiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda yapmanız gerekenleri sorumlu bir şekilde halledecek, sizi zorlayan işlerinizi bir çırpıda tamamlayacaksınız. Bugün, ortaklaşa parasal konularda güzel gelişmeler olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, başkalarının kaynaklarından ve ortaklaşa işlerden yararlanmayı bileceksiniz. Yakın çevrenize karşı sorumluluklarınızı bilerek hareket edecek, aşk hayatınızda kalıcı adımlarla ilerleyeceksiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kararsız kaldığınız planlarınız konusunda çevrenizden yardım alacaksınız. Olaylar üstünüze üstünüze gelebilir ama iş hayatınızda alacağınız sorumluluklar kafanızı rahatlatabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ağır ve uzun soluklu ilerleyen hayat planlarınızda önemli sonuçlar elde edebilirsiniz. Aşk hayatınızda duygusal sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Çok çalışmanın karşılığını alacağınız bir dönem.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, aile hayatınızda sadece kendi sıkıntılarınızdan bahsetmemeye çalışın. Maddi konularda limitlerinizi bilecek ve para konularındaki güvensizliklerinizi geride bırakacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir yandan gezmek dolaşmak isterken, diğer yandan yakın çevrenizdeki insanların hayatlarıyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Geleceğe yönelik işlerinizde hayat sizi destekleyecek.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize ve işinize yaptığınız yatırımların karşılığını göreceğiniz bir dönemdesiniz. Sorumlulukla yaklaştığınız her konuda başarı sağlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konulara para harcayabilirsiniz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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