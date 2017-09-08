1 | 50

Mürekkep, kahve, su, yağ ya da başka sıvılar... Bir şeyler dökmek her zaman sinir bozucudur özellikle de sıvıların döküldüğü yerlerde leke izi kalırsa! Ancak bazı durumlarda da zemine dökülen sıvılardan ufak sürprizler ortaya çıkabilir. Örmeğin hırkaya dökülen bu sıvı, balık tutan birinin görüntüsünü andırmıyor mu?