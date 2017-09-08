İşte tam da böyle bir durumda Wild@Life Kurucu ve Başkanı Aslı Han Gedik ve Türkiye temsilcisi Okan Oflaz gerçek bir mucizeye imza attılar.

Durumdan haberdar olan bazı yabancı kuruluşlar da bu yönde adım attı ama umutlar boşa çıktı. Çünkü hiçbir kurum veya kişi o bölgedeki sıcak ve tehlikeli ortama girmek istemiyordu, destek olabileceğini söyleyen kuruluşlar ise çok yüksek meblağlar talep ediyordu.

Hedefleri pek çok kişiye çılgınca gelecek bir şeydi: Suriye'de sıcak savaşın olduğu bölgeye gidip Halep Hayvanat Bahçesi'ndeki terk edilmiş hayvanları kurtarmak.

Neyse ki, Halep Hayvanat Bahçesi'nde kalakalmış, terk edilmiş zavallı hayvanların çektiklerine ve göz göre göre ölmelerine seyirci kalamayan şahane insanlar da var bu dünyada. İnanılmaz cesaretleri ve kocaman yürekleri olan insanlar! Hem de kahramanları da Türk.

Hayvanat bahçesinde ölüme terk edilmiş; bir tanesi hamile olan 5 aslan, 2 kaplan, 2 sırtlan, 2 ayı, 2 köpek vardı. Ateş ortasında kalan bu zavallı canlılar, korkunç şartlar altında ölüme terk edilmişti.

Suriye 'deki korkunç savaş görüntüleri arasında sadece birkaç hayvanseverin bildiği acı bir hikaye daha vardı; Halep Hayvanat Bahçesi'nin terk edilen hayvanları.

Savaşın yıkıcı etkisi genelde insanların yaşadığı acılar üzerinden medyada yer bulur. Oysaki savaşın yol açtığı felaketler, o bölgedeki tüm canlıların hayatını etkiler. Tıpkı Halep 'te olduğu gibi...

KURTARMA OPERASYONUNA TEK DESTEK TÜRKİYE'DEN

Bizzat devlet yetkilileriyle bağlantı kurdular, Suriye sınırına gidip görüşmeler yaptılar, savaş ortamında kapalı kalması gereken sınır kapılarını açtırmak için çaba gösterdiler. Ve bu arayış sürecinin sonunda devlet yetkililerinden yardım isteyen ekibe Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu sınırsız destek verdi.

Böylece kurtarma operasyonuna el uzatan tek ülke Türkiye oldu, üstelik de bir ilki gerçekleştirerek! Tarihte ilk defa hayvanlara mülteci statüsü verildi ve savaş bölgesinden kurtarılmaları sağlandı.



Aslı Han Gedik: Bu operasyonun gerçekleşmesinin tek yolu hayvanlara mülteci statüsü verilmesiydi. Yoksa hayvanların sınırdan girişinde gümrük prosedürlerinin işlemesi gerekecekti. Fakat o hayvanların buna vakti yoktu

Kurtarma operasyonuna nasıl başlandığını anlatan Aslı Han Gedik "Bakan Veysel Eroğlu'nun özel talimatı vardı yardım konusunda. Bir veteriner arkadaşımızın aracılığıyla da, kriz bölgesindeki hayvanları kurtaran organizasyon FOUR PAWS International ile iletişim kurduk" diyor. Sonrasında FOUR PAWS hayvanları görünce "Yardım edelim ama hayvanat bahçesinde bu hayvanlar yaşayamaz" diyor ve bir yaşam alanı ihtiyacı doğuyor. Ürdün Kraliyet Ailesi'ni daha önceden tanıyan Aslı Han Gedik, iletişime geçiyor. Bunun sebebini de Aslı Han Gedik şöyle açıklıyor: "Prenses Alia'nın sahip olduğu bir doğal yaşam alanı var. Afrika'dakilerden hiçbir farkı yok."

Bakan Veysel Eroğlu, bizzat emir vererek Halep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara mülteci statüsü tahsis edilmesini sağladı. Ayrıca kurtarma ekibine de özel yetki tahsis edildi, 5 farklı sınır kapısı özel olarak açılmasına izin verildi ve ölüme mahkum edilmiş bu hayvanların Türkiye'ye getirilmesi sağlandı. Ankara'daki gümrük polisi ekibinin güvenliği için ek asker tahsis ederek ve Özgür Suriye Ordusu ile gerekli görüşmeler de yapıldı. Böylece sınırın ötesinde mümkün olan en güvenli şartlar sağlandı.

Aslı Han Gedik ve Okan Oflaz, Türk askerinin desteği ile sıcak çatışmaların yaşandığı o bölgeden perişan haldeki hayvanları bizzat giderek kurtardılar. Ama bu hiç de kolay olmadı...

KAOSUN ORTASINDA BİR BEBEK MÜJDESİ

Türkiye’nin desteği bununla da kalmadı; devlete ait olan ve girişi yasak olan tesislerin kapılarını da açtı. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde veteriner hekim Nilay Tezsay’ın çok katkısı oldu.

Devlete ait olan Bursa'daki Karacabey hayvan barınağına getirilen savaş mağduru hayvanların ilk tedavi ve bakımları burada yapıldı. Bu işlemler esnasında tüm ekibe yorgunluğunu unutturacak bir müjde geldi, aslanlardan biri hamileydi. Yeni gelişmeler ışığında Aslı Han Gedik ve yetkililer hayvanların daimi olarak kalacağı Ürdün Kraliyet Ailesi'ne ait Ürdün Doğal Yaşam Parkı’na yapılacak transfer ve izin işlemlerini hızlandırdı ve tam doğumdan önce Ürdün'e varılması sağlandı.

Bursa Karacabey'de tam bir hafta boyunca kaldı hayvanlar. Burada Türkiye’nin himayesinde olan hayvanlara, Ankara, Bursa, Kilis ve İstanbul illerindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Gümrük Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Celal Acar Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve bu kurumların tüm değerli çalışanları olayın hassasiyetinden dolayı en hızlı şekilde tüm imkanlarını sundu. Hayvanların bakımları özenle yapıldı, bir hafta sonunda hayvanların ilk günden daha sağlıklı olduğu teyit edildi. Ve sonra gitme vakti geldi...

Ürdün’deki kalıcı yuvalarına gidecek hayvanlara eşlik edebilmeleri için tekrar yetkililer devreye girdi ve ekibe özel bir izinle, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kargoya giriş ve yükleme anına kadar hayvanlarla ilgilenme yetkisi verildi. Ama Ürdün'e gidiş öyle basit değildi...

+15 Ürdün'deki hayvanları koruma alanı

ÜRDÜN PRENSESİ: "TÜRKİYE OLMASA BAŞARAMAZDIK"

Ürdün Havayolları'na ait uçağa hayvanların yerleştirilmesi meşakkatli oldu. Çünkü hayvanların kafesleri uçağa sığmıyordu. Uçağa alınamayan hayvanlar geri döndürüldü ve zorlu bir operasyon başladı. Ekibin satın aldığı bir demir kesici ile kafesler tek tek kesildi ve uygun boyutlara getirildi. Ama elbette bu bir anda olmadı...

Uçak tam 3 buçuk saat rötar yaptı! Her rötar yapışta Ürdün Prensesi'nin özel emriyle uçağın hayvanları almadan gitmemesi sağlandı. Küçücük demir bir kesici ile çalışılırken hayvanlar da durumdan etkilendi. Yaşananları anlatırken Aslı Han Gedik, "Kaplanlardan hasta olan ısı şokuna girdi. Sırtlanlardan birini kaybediyorduk ona serum verdik" diyor. Uçağa bindikten sonra her şey çözülmemiş. Bu sefer de 3 buçuk saat bekletilen yolcuların tepkileriyle karşılaşmış ekip. Aslı Han Gedik bu yolculuk için "Felaketti" diyor...

Sabaha karşı uçak Ürdün'e vardığında hayvanları tekrar yükleyip doğal koruma alanına doğru yola çıktılar. Uykusuz geçen 48 saatlik zorlu maratonun ardından Ürdün Kraliyet Ailesi'nin verdiği özel eskort ile yolculuk yaparken hamile aslan doğum yaptı. Doğumla birlikte ekip, nihayet üç günlük bir mola verebilmişti.