Adana'da, 8 Nisan 2018 tarihinde Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında en az 7 bin kişi, ünlü sanatçıların ve "Akdeniz Akşamları" şarkısının bestecisi Serhan Kelleözü katılımıyla toplu gitar çalma dünya rekor denemesi yapacak.

Türk Pop Müziği'nin klasikleri haline gelen "Akdeniz Akşamları" isimli parçanın çalınacağı rekor denemesine ilişkin, parçanın bestecisi Serhan Kelleözü'nün de katılımıyla kentteki bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi. İHA'nın haberine göre etkinliğe destek veren ancak toplantıya katılamayan Haluk Levent ve Feridun Düzağaç da hazırladıkları videolarla Kelleözü'ne destek mesajı verdi. Sinevizyonda ise Akdeniz Akşamları şarkısını söyleyen sanatçıların videoları gösterildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI...

Bu sırada Serhan Kelleözü'nün gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kelleözü, herkese nasip olmayan bir onuru yaşadığını belirterek katılımcılara gitarla Akdeniz Akşamları'nı çalıp söyledi.

"NİYE SEVİYORLAR DİYE ÇOK KAFA YORDUK"

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir babası Ali Haydar Bozkurt da yaptığı konuşmada, yakın arkadaşı olan Kelleözü ile şarkının ilk yayıldığında "Yahu basit bir İspanyol altılısı, 4 akor. Arkadaşlar niye seviyorlar diye çok kafa yorduk" diye düşündüklerini belirterek, "İşin içinde bir tek matematik olmuyor. Yürekten gelen duygular tüm matematik denklemlerini bozabiliyor. Dünyanın her yerinde, her insanın yüreğini titretiyorsa, matematik, bilim de yetmiyor. Onun için insanoğlu ve bu duygular var oldukça ölmez bir eser bıraktı bize Serhan" diye konuştu.

Serhan Kelleözü ise etkinlik ve toplantının heyecanı nedeniyle hala kendinde olmadığını belirterek, "Askerdeyken memleketimin özlemini anlattım bu şarkıda. Ve yıllar sonra memleketimi dünyaya tanıtmaya çalışacağım tüm Adanalılarla birlikte. Tüm Adanalıların Adana'ya sahip çıkmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısına, kent protokolü ve organizasyon görevlileri katılırken, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedeflenen rekor denemesi, 8 Nisan 2018 tarihinde Çukurova ilçesindeki Beyazevler Çamlığı'nda Serhan Kelleözü, ünlü sanatçılar ve en az 7 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Rekor denemesine dünyanın her yerinden din, dil, ırk, cinsiyet, gelir, kültür farkı gözetmeksizin; 5 yaşını tamamlamış herkesin (5-16 yaş arası, annesi-babası ya da ablası-ağabeyi yanında olmak koşuluyla) katılması mümkün olacak.

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