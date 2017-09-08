4 | 35

2 metre 51 santimmetre boyu ile dünyanın en uzun insanı olan, 27.5 santimmetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36.5 santimmetre ile de en büyük ayaklarına sahip 35 yaşındaki Sultan Kösen, kitapta kendisine en fazla yer verilen rekortmen olarak da dikkat çekti.