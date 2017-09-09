İstanbul'un gürültü haritası

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İBB, ulaşım güzergâhları başta olmak üzere kent genelindeki çevresel gürültünün önüne geçmek için çalışma başlattı, Megakentin gürültü haritası çıkarıldı. 15 ilçede gürültünün tavan yaptığı 17 nokta belirlendi. Kulaklara zarar yerler, genellikle TEM ve E-5 kenarında. Şimdi, hazırlanan eylem planı ile gürültünün kontrol altına alınması amaçlanıyor. Öncelikli yöntem; ses bariyeri ve sessiz asfalt...