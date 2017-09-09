HT Cumartesi ekinden Levent Özçelik, Alpler'in ve Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Blanc'i anlattı.

Geçtiğimiz ay Avrupa kıtasının en yüksek zirvesi olan Mont Blanc Dağı’ndan Instagram’da fotoğraf paylaştığımda Fatih Altaylı “Ne işin var yaz günü orada?” diye fotoğrafın altına yorum yazmıştı. Evet Mercedes’in yeni E Class Coupe Cabrio’sunu denemek için Cenevre’den Annecy üzerinden Mont Blanc Dağı’na uzanan nefis “road trip” yaptım. Daha önce de yazmıştım İsviçre ile Kuzey İtalya’nın bir bölümünü kapsayan bölgeyi özellikle yaz aylarında arabayla gezmek için ideal bir dönemdir. İrili ufaklı dağ köyleri nehirlerin kıyılarına yüzlerce yıl önce yerleşmiş kasaba ve kentler, İsviçrelilerin chalet dedikleri dağ-kır evleri ile gezginler ve fotoğrafçılar için büyüleyici bir bölgedir. Mont Blanc ise aynı zamanda Fransa ile İtalya arasında doğal bir sınır oluşturur. Dolayısıyla Mont Blanc ve çevresi yaz ayrı, kış ayrı güzeldir. Tavsiyem, ister Fransa ister İtalya yönünden gidin, olabildiğince otoyollardan ziyade ara yolları kullanmaya çalışın. Eğer otoyollardan giderseniz pek çok manzaradan mahrum olacaksınız.

MONT BLANC İLE İLGİLİ GEREKLİ-GEREKSİZ BİLGİLER

- Mont Blanc “killer mountain” olarak anılıyor. Bazı kaynaklara göre yılda ortalama 100 dağcı Mont Blanc’da hayatını kaybediyor.

- Mont Blanc devamlı değişen hava koşullarıyla ünlü. Sıcak ve güneşli olduğu yaz günlerinde bile tehlikeli olabiliyor. Sıcaklık kar kütlelerini erittiğinden çığ oluşması ihtimali yüksek.

- Kayıtlara göre, Mont Blanc’a ilk tırmanışı Ağustos 1786’da Jacque Balmat ve Michel Paccard yapmış.

- Mont Blanc’a tırmanan ilk kadın Marie Paradis ise kayıt dışında tırmanışını 1808’de yapmış.18 yaşında Chamonix’li (Mont Blanc’da bir köy) fakir bir hizmetçi olan Paradis’in tırmanışı sürüklenmesi sebebiyle kayıtlara geçmemiş. Mont Blanc’a tırmanarak kayıtlara gecen ilk kadın ise 1838’de zirveye tırmanan Henrietta d’Angeville. Kadın dağcı, zirveye geldiğinde ona rehberlik eden dağcı arkadaşlarından kendisini 1-2 metre havaya kaldırmalarını istemiş. Böylelikle kendinden önce oraya gelmiş her erkekten daha yüksek seviyeye ulaşmış.

- Mont Blanc, Fransız Alpleri’nde İtalya ve Fransa arasında bir sınır olarak bulunuyor. Fakat İtalya’da yapılan Monte Bianco anlaşmasına göre iki ülkenin ortak dağı olarak geçiyor. Mont Blanc’ın yüksekliği üzerindeki kar kütlesi nedeniyle yıldan yıla değişiklik gösterebiliyor. Resmi yüksekliği 4 bin 807 metre olarak biliniyor olsa da 2002’de 4 bin 808 metre olarak ölçüldü.

- Şimdiye kadarki en düşük sıcaklık 1893’ün ocak ayında -45 olarak ölçüldü.

- Mont Blanc’da 2007’de iki tuvalet, helikopterler tarafından 14 bin feet’e yerleştirildi. Tuvaletler halen hizmet vermeye devam ediyor.

- İsviçreli dağcı Pierre-Andre Gobet, 1990’da Chamonix’ten Mont Blanc’a o zamana kadarki en hızlı tırmanışı 5 saat 10 dakika 14 saniyede yaptı. 11 Temmuz 2013’te ise dağcı ve koşucu Kilian Jornet aynı tırmanışı 4 saat 57 dakika 40 saniyede tamamladı.

MONT BLANC TÜNELİ

1965’te yapılan tünel, 11 km uzunluğunda. 24 Mart 1999’da Fransa ve İtalya arasında, içinde bir TIR’ın yanması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra yenilenen tünel, bugün dünyanın en güvenli tünellerinden biri sayılıyor.

2 GÜNLÜK KEYİFLİ YOLCULUK

Mercedes-Benz, E-Serisi ailesinin beşinci ve en genç üyesi ile İsvicre, Fransa ve İtalya sınırlarına girip çıkarak 2 gün keyifli bir yolculuk yaptım. Yol boyunca üstü açık ve kapalı kullandığımda özel bir mod seçmesi veya sürüş koşullarına uygun bir ısı ayarı yapması gerekmedi. Cabrio üstü kapalıyken kardeşi coupe ile geleneksel kumaş tentesi dışında bire bir aynı gözükmekle birlikte üstünü açtığınızda Mercedes'in son yıllarda gittikçe oturan klasik kaslı tasarımına güçlü sportif, güncel tasarım izleriyle dikkat çekiyor.