HT Cumartesi ekinden Mete Aker IFA Teknoloji Fuarı'nı kaleme aldı.

Geçen hafta gerçekleşen IFA Teknoloji Fuarı’nda teknolojinin nabzını tuttuk. Orada dünyaca ünlü şef Massimo Bottura’yla atık yiyeceklerle ilgili konuştuk.

Alan çok büyük... Hangarlardan hallice binaların her birinde dünyanın önemli firmaları konuşlanmış. Stantlarda sergilenen yeni teknolojilere ilgi çok. Şirketler burada son teknoloji harikalarını sergilerken aynı zamanda gelecek için fikirlerini de paylaşma imkânı buluyor. Ev aletlerinden haberleşme teknolojisine kadar pek çok ana başlık var IFA Teknoloji Fuarı’nda. En çok incelenen ve deneyimlenenlerse giyilebilir teknoloji ürünleri.

Bu büyük fuara Türkiye’den de pek çok firma katıldı. Özellikle Beko, Grundig ve Vestel’in standlarına ilgi büyüktü. İnovasyon ve yeni fikirlerin çoğu akıllı ev sistemleri üzerine... Artık her şeyin akıllısını seviyoruz değil mi? Bir de hızlısını...

Beko, Homewhiz isimli akıllı ev teknolojisiyle evdeki tüm elektronik aletleri birbirine internet üzerinden bağlı olmasını vaat ediyor. Amaç hayatı kolaylaştırmak... Beko bu konusuna epeyce kafa yoruyor. Mesela Ultrafast isimli çamaşır makinesi aynı zamanda kurutucu... Ondan hızlısı yokmuş. Arçelik A.Ş. Ceo’su Hakan Bulgurlu, “İnsanlar hızlanan hayat temposu içinde, her alanda daha akıllı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle bizim en önemli hedefimiz, toplumunun her kesiminin yeni teknolojileri kullanarak hayatını kolaylaştırmak” diyor. Arçelik bunu yaparken doğayı da unutmuyor. Bulgurlu, “Doğal kaynaklarımızı koruyan ürünleri hayata geçiriyoruz” diye konuşuyor.

Beko bulaşık makinesindeyse AutoDosing özel dozaj sistemi, 1 ay boyunca ekstra jel deterjan eklemesine ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Makine kirlilik seviyesini kendi belirliyor ve deterjanını ona göre kullanıyor. Hatta deterjan siparişinizi sizin onayınızla internetten kendi veriyor. Grundig fırın ise içine konulan gıdayı tanıyor, ekranından yemeğinizin nasıl pişeceğini seçebiliyorsunuz. Pişirme işlemi sonrasıysa kendi kendini temizliyor. Ev işlerinden pek anlamamama rağmen benim bile ilgimi çekti.

ÇOCUKLAR MESSI GİBİ BESLENECEK

Bu teknolojilerin yanı sıra bazı sosyal sorumluluk konularına dikkat çekiyorlar. Beko, ‘Eat Like A Pro yani “Profesyonel Gibi Beslen” konseptiyle obezite konusuna dikkat çekmeye çalışıyor. Nitekim 2025’e kadar 5 yaşın altında aşırı kilo sorunu olanların sayısının 70 milyona ulaşması bekleniyor. Buna engel olmak için, özellikle çocukların rol model olarak aldıkları futbolcular gibi beslenmeleri amaçlanıyor. Tüm bu inovasyon çalışmalarını görünce, insanın aklına “güvenlik ve veri paylaşımıyla ilgili sorular” geliyor. Bu konuya da dikkat ediyorlarmış, “Bu konuda pür dikkat çalışıyoruz” diyorlar.

IFA’nın renkli konu ve konukları sadece teknolojiyle ilgili değildi. Dünyaca ünlü şef Massimo Bottura, Grundig, Respect Food konseptiyle israf edilen yemeklere dikkat çekmek için fuardaydı. Bottura’yla projeyi ve yapmak istediklerini konuştuk.

Malzemeye önem verme fikri sizin için yeni değil.

Aslında ben böyle yetiştirildim. Büyükannem bu tür fikri doğduğumdan beri bana aktardı. Ayrıca İtalya, Modena’da malzemelere karşı inanılmaz saygımız vardı. Özellikle hayvanlara... Aileyi beslemek için canını veren bir hayvanın her parçasına saygıyla yaklaşmak zorundaydınız. Böyle büyüdüm. Burnundan kuyruğuna kadar saygı duymak önemliydi.

Proje haline nasıl geldi?

Milan’daki uluslararası bir fuarda tema, “Gezegeni besle, hayat için enerji”ydi. Bence gezegeni beslemek seri üretimden çok daha fazlası demek. 1.3 milyon ton yemek her yıl boşa harcanıyor. Bu üretimin yüzde 33’ü demek. 1.6 milyar insanın kilo fazlası var. 860 milyon insanınsa yemeğe ihtiyacı var. Aslında çok basit; ihtiyacı olanlar için 1.3 ton israfı, harika, yenebilir yemekler haline getirmeliyiz. Bu düşünce, temel çıkış noktamız oldu.

‘Respect Food’ konseptini nasıl oluşturdunuz?

Grundig, bir şeyler inşa etmek konusunda etik yaklaşımı olan bir şirket. Sadece teknolojiyle ilgili değil... Teknolojiyle beraber gelen etik bir yaklaşım. Ailelere su, para ve yemek tasarrufu konusunda yardım etmek... Güzel objeler üretmeleri önemli, çünkü güzellikle dünyayı değiştirebilirsiniz. İnsanları etkileyerek. Etik konusunda doğru yolda ilerleyerek. İnsan hayatını basitleştirerek... Food for the Soul’da da böyle bir yaklaşımımız vardı, yiyeceklerle ilgili. İlk destekleyen şirket Grundig oldu. Çıkış noktası bu. Ben babamla büyüdüm. Bir kere el sıkışınca o iş tamam olurdu. Güvenilirlik çok önemli. Kaliteyle ilgili takıntılı biriyim. Kalite yaşam tarzıdır.

‘ÇOK ETİK BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUM’

Dünya üretim ve tüketimle bu kadar meşgulken, insanlar bu konuda nasıl bilinçlenecek?

İsraf olarak tabir edilenleri, sıradan malzemeler olarak görüyorum. Teknoloji, tabiat ve şiirin bir araya gelmesiyle mümkün. Yemekle neler yapabileceğinizse ne bildiğinizle alakalı, yani kültürünüzle. Bir müzeye gidip “Bunu beğendim” ya da “Beğenmedim” diyebilirsiniz. Atık çıkarmamak için doğru teknolojiye sahipsek, mevsimlik ve taze ürün satın alabiliyorsak, hem para biriktirebileceğiz hem de atığı. 2-3 günde bir yarım saat ayıracağız alışveriş yapmak için. Kasapla, balıkçımızla konuşacağız, en iyisini satın alacağız. Buzdolabında saklayacağız.

Ana motivasyonunuz ne?

Dünyadaki etkili şefler, insanlara iyi örnekler verirse, rüyalar gerçek olabilir. Genç jenerasyon da bunu takip eder. Çünkü bize güveniyorlar. Benim kendimi satmadığımı biliyorlar. Gerçek bir dünyada, çok etik bir şekilde yaşıyorum. Kalite, etik, teknoloji, şiir. Kültür görünmeyeni görünür yapmaktır. Kültürünüz varsa kendinizi ifade edebilirsiniz. Bundan dolayı kendimi çok okumaya adıyorum. Ekibime sanatçı, tasarımcı, mimar eklemeye çalışıyorum. Çünkü dünyada güzellik inşa etmemi sağlıyorlar.