Türkiye’nin İlk Kara Afrika Müzesi Büyükçekmece’de sergilenecek

Hıfzı Topuz’un bir süre önce Büyükçekmece Belediyesi’ne bağışladığı koleksiyonun sergileneceği müze için temel atma töreni düzenlendi. . Gazete Habertürk'te yer alan habere göre törende konuşan Topuz, hayatının en mutlu ve anlamlı gününü yaşadığını belirterek, “Burası gelişecek ve bir kültür yuvası olacak. Burada toplantılar yapılacak, konserler verilecek, sempozyumlar düzenlenecek. Örnek bir müze olacak burası.

Müzenin dışında aynı zamanda da bir kültür merkezi olacak” dedi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de “Kara Afrika Müzesi’nin temelini attık. Müze, kültür, sanat ve medeniyetlerin buluşması anlamında hem Büyükçekmece’ye hem de ülkemize önemli katkı sağlayacak bir müzedir. Aynı zamanda da Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne her yıl katılan 70’e yakın ülkenin de uğrak yeri olacaktır bu müze” diye konuştu.