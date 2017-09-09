Bayburt Kalesi'nde restorasyon çalışmaları başladı. İHA'nın haberine göre geçtiğimiz yıllarda yapılan 1. Etap onarım çalışmalarının ardından eksik kalan kısımların restorasyonu için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. İHA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ve kurul projeleri doğrultusunda 20 Temmuz 2017 tarihinde ihalesi yapılan onarım çalışmaları için 06 Eylül 2017 tarihinde yer teslimi yapılarak uygulama çalışmalarına başlandı. Onarım çalışmaları kapsamında önceki dönemde restorasyonu eksik kalan surlar, kilise restorasyonu ile kazı çalışmaları yapılacak.