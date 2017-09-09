BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN iletişim gezegeni Merkür, Başak burcuna geçecek. Bu dönemde iletişimimizde her zamankinden daha pratik, eleştirel ve becerikli olacağız. Merkür, Başak burcunda daha akıcı, pratik ve üretken çalışır. Sorunlara çözüm üretmek, hizmet etmek ve düşündüklerimizi pratiğe dökmek için uygun zamanlardayız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür, 2 hafta boyunca iş ve hizmet alanlarınızdaki görüşmelerinizi hızlandıracak. Kariyeriniz konusunda zorlandığınız alanlar varsa becerilerinizi geliştirebilir, etkili iletişiminizle güzel işler çıkarabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda duygularınızı dile getirebilir, sorunlarınız varsa zorlanmadan çözüm bulabilirsiniz. 2 hafta boyunca sanata, spora ve yaratıcılığa dayalı işlerinizde pratik yönlerinizi ortaya koyacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile evinizde hareket etmeye başlayan Merkür, evinizle ilgili sorunlar ve konularda çözümsel yaklaşımlar geliştirmenizi sağlayacak. Aile büyüklerinizle olan iletişiminiz bu 2 hafta boyunca hızlanacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Pazarlama, satış, reklam, yayıncılık, teknoloji, öğrenim ve iletişim alanlarınızda rahat hareket edeceksiniz. Akrabalarınız veya komşularınızla güçlü iletişim kurabilir, varsa onların sorunlarına çözüm getirebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi açıdan zorlandığınız konular üzerine kafa patlatabilir veya becerilerinizi ortaya koyarak çözüm bulabilirsiniz. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız, bu 2 haftalık dönemden olumlu şekilde etkileneceğinizi bilmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önümüzdeki 2 hafta boyunca, Merkür sizin kişisel alanınızda dolaşacak. Önemli görüşmeler ve anlaşmalar gündeme gelebilir. İfadeniz rahatlayacak. Planlarınızı dillendirebilir ve rahatlıkla harekete geçebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli planlarınız varsa 2 hafta boyunca harekete geçmeyin çünkü Merkür kadersel alanınızda hareket etmeye başlıyor. Geçmişi anmak hızlanabilir. Bu dönemde arkanızdan konuşan insanların sayısı artabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür, sizin sosyal çevre ve arkadaşlık evinizde ilerlemeye başlıyor. Organizasyona yönelik işlerinizde, sosyal ortamlarda, davetlerde ve grupsal çalışmalarda yeteneklerinizi ve becerilerinizi sergileyeceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer evinizde ilerlemeye başlayan Merkür, 15 gün boyunca bu alandaki görüşmelerinizi hızlandıracak. Kendinizi rahat ifade edecek, sorunlar karşısında çözümler bulacaksınız. Yeni projeler devreye girebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Medya, yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, ticaret ve hukuk alanlarınızda ilerlemeye başlayan Merkür, bu alanlardaki iletişiminizi hızlandıracak. Çok önemli iş görüşmeleri ve konuşmaları gündeme gelebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harcamalar evinizde hareket etmeye başlayan Merkür, ortaklaşa para konularında kafanızın çözüme yönelik çalışmasına neden olacak. Kredi ya da borç almak istiyorsanız, bugünden sonra harekete geçebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür, ilişkileriniz ve özel yaşamınızdaki iletişiminizin 2 hafta boyunca aktif olacağının altını çiziyor. Yaşadığınız ilişkide, evliliğinizde veya ortaklığınızda problemleriniz varsa, çözüm bulmak için yola koyulabilirsiniz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; sağlıklı, yaratıcı, zeki ve yenilikçi bir insansınız. Cazibeniz çok yüksek, bu sayede girdiğiniz her ortamda hiç zorlanmadan çevrenizdeki insanların dikkatini çekiyorsunuz. Aldığınız sorumlulukları yerine getirmeyi seviyorsunuz, bu da çevrenizin özellikle de sizinle iş yapan insanların güvenini kazanmanızı kolaylaştırıyor. Arzularınızı zaman zaman kontrol etmeniz ve hedeflerinize doğru yol alırken heyecanınızı biraz dinginlemeniz gerekebilir. Bu sene, duygusal alanlarda çok rahatsınız. Olaylara fazla eleştirel yaklaşmaktan kaçınmalısınız.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.