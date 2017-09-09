BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN iletişim gezegeni Merkür, Başak burcuna geçecek. Bu dönemde iletişimimizde her zamankinden daha pratik, eleştirel ve becerikli olacağız. Merkür, Başak burcunda daha akıcı, pratik ve üretken çalışır. Sorunlara çözüm üretmek, hizmet etmek ve düşündüklerimizi pratiğe dökmek için uygun zamanlardayız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, 2 hafta boyunca iş ve hizmet alanlarınızdaki görüşmelerinizi hızlandıracak. Kariyeriniz konusunda zorlandığınız alanlar varsa becerilerinizi geliştirebilir, etkili iletişiminizle güzel işler çıkarabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda duygularınızı dile getirebilir, sorunlarınız varsa zorlanmadan çözüm bulabilirsiniz. 2 hafta boyunca sanata, spora ve yaratıcılığa dayalı işlerinizde pratik yönlerinizi ortaya koyacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile evinizde hareket etmeye başlayan Merkür, evinizle ilgili sorunlar ve konularda çözümsel yaklaşımlar geliştirmenizi sağlayacak. Aile büyüklerinizle olan iletişiminiz bu 2 hafta boyunca hızlanacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Pazarlama, satış, reklam, yayıncılık, teknoloji, öğrenim ve iletişim alanlarınızda rahat hareket edeceksiniz. Akrabalarınız veya komşularınızla güçlü iletişim kurabilir, varsa onların sorunlarına çözüm getirebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi açıdan zorlandığınız konular üzerine kafa patlatabilir veya becerilerinizi ortaya koyarak çözüm bulabilirsiniz. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız, bu 2 haftalık dönemden olumlu şekilde etkileneceğinizi bilmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önümüzdeki 2 hafta boyunca, Merkür sizin kişisel alanınızda dolaşacak. Önemli görüşmeler ve anlaşmalar gündeme gelebilir. İfadeniz rahatlayacak. Planlarınızı dillendirebilir ve rahatlıkla harekete geçebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli planlarınız varsa 2 hafta boyunca harekete geçmeyin çünkü Merkür kadersel alanınızda hareket etmeye başlıyor. Geçmişi anmak hızlanabilir. Bu dönemde arkanızdan konuşan insanların sayısı artabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, sizin sosyal çevre ve arkadaşlık evinizde ilerlemeye başlıyor. Organizasyona yönelik işlerinizde, sosyal ortamlarda, davetlerde ve grupsal çalışmalarda yeteneklerinizi ve becerilerinizi sergileyeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer evinizde ilerlemeye başlayan Merkür, 15 gün boyunca bu alandaki görüşmelerinizi hızlandıracak. Kendinizi rahat ifade edecek, sorunlar karşısında çözümler bulacaksınız. Yeni projeler devreye girebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya, yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, ticaret ve hukuk alanlarınızda ilerlemeye başlayan Merkür, bu alanlardaki iletişiminizi hızlandıracak. Çok önemli iş görüşmeleri ve konuşmaları gündeme gelebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harcamalar evinizde hareket etmeye başlayan Merkür, ortaklaşa para konularında kafanızın çözüme yönelik çalışmasına neden olacak. Kredi ya da borç almak istiyorsanız, bugünden sonra harekete geçebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, ilişkileriniz ve özel yaşamınızdaki iletişiminizin 2 hafta boyunca aktif olacağının altını çiziyor. Yaşadığınız ilişkide, evliliğinizde veya ortaklığınızda problemleriniz varsa, çözüm bulmak için yola koyulabilirsiniz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; sağlıklı, yaratıcı, zeki ve yenilikçi bir insansınız. Cazibeniz çok yüksek, bu sayede girdiğiniz her ortamda hiç zorlanmadan çevrenizdeki insanların dikkatini çekiyorsunuz. Aldığınız sorumlulukları yerine getirmeyi seviyorsunuz, bu da çevrenizin özellikle de sizinle iş yapan insanların güvenini kazanmanızı kolaylaştırıyor. Arzularınızı zaman zaman kontrol etmeniz ve hedeflerinize doğru yol alırken heyecanınızı biraz dinginlemeniz gerekebilir. Bu sene, duygusal alanlarda çok rahatsınız. Olaylara fazla eleştirel yaklaşmaktan kaçınmalısınız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN