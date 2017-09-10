9 Eylül 2017 Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 6 bilenin çıkması durumunda büyük ikramiyenin sahibini bulduğu Sayısal Loto'nun 1087'nci hafta çekilişinde büyük ikramiye olan 1 milyon 706 bin 461 lira haftaya devretti. İşte 9 Eylül 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 EYLÜL 2017

9 Eylül 2017 tarihinde yapılan Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 03, 08, 17, 18, 32 ve 38 olarak belirlenirken, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 143 kişi 5 bin 25 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 792 kişi 61 lira 75'er kuruş, 3 bilen 151 bin 513 kişi 10 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.706.461,01 TL 5 bilen kişi sayısı : 143 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.025,25 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.792 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 61,75 TL 3 bilen kişi sayısı : 151.513 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,05 TL

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır. Sonuçlar en geç 21:45'e kadar www.millipiyango.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Aynı zamanda resmi sonuçlar açıklandıktan sonra, Sayısal Loto sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçları takip edilebilir.

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SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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